Sosyal market 300 yetim çocuğu giydirdi

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 300 yetim çocuğu giydirdi. Çocuklara bayramlıklarını dağıtan Başkan Yıldız, "Çocuklarımızın yüzündeki bu mutluluğun daim olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market ihtiyaç sahibi ailelerin umudu olmaya devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Sosyal Market, bu bayramda da çocukların yüzünü güldürdü. İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı. Yakınlarıyla birlikte Sosyal Markete gelen yetim çocuklar bayramlık elbise ve ayakkabılarını raflardan kendileri beğenerek seçti. Hazırlanan bayramlık paketlerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız çocuklara dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Yıldız ayrıca kendilerine bayramlık çikolata, lokum ve kurabiye de hediye etti.

Yetim çocuklarla sohbet ederek onların başını okşayan Başkan Yıldız, "Mübarek Ramazan ayında yetim çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bu mutluluğun daim olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman yanında ve destekçileri olacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel