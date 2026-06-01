'Son Hasat' tiyatro ekibi TRT Erzurum Radyosu'na konuk oldu

Atatürk Üniversitesi'nde sahnelenen "Son Hasat" tiyatro oyununun ekibi, TRT Erzurum Radyosu'nda yayınlanan "Genç Yaşam" programına konuk oldu.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zübeyir Cinisli'nin yazıp yönettiği ve büyük beğeni toplayan "Son Hasat" adlı oyunun ekibi, TRT Erzurum Radyosu'nun konuğu oldu. Yapımcılığını Alev Altun'un, teknik yönetmenliğini Talip Akpunar'ın üstlendiği ve Ömer Ergedik'in sunduğu "Genç Yaşam" programına katılan ekip, bir saat süren yayında oyunun hazırlık sürecini ve detaylarını dinleyicilerle paylaştı.

"Bir aile, bir sır, bir ihanet"

Tarım alanında çalışan bir profesör ile ailesinin hikayesini merkezine alan oyun, "Bir Aile, Bir Sır, Bir İhanet" başlığı altında sahneye taşındı. Emek, bilim, umut, açgözlülük, ihanet ve pişmanlık gibi güçlü temaları barındıran tiyatro gösterisinin oyuncu kadrosunda; Necmi Burak Türkez, Sudanur Yıldırım, Melike Karasu, Miraç Güler, Mustafa Karasu, Abdullah Efe Şare, Musa Kınık ve Ayşe Horoz yer aldı.

"Toplumsal değerleri ve insan psikolojisini ele aldık"

Programda açıklamalarda bulunan Yönetmen Zübeyir Cinisli, toplumsal değerleri, aile bağlarını ve insan psikolojisinin derinliklerini ele alan bir eserle sanatseverlerin karşısına çıkmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

Programda konuşan öğrenciler ise oyunla ilgili hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı