Son dakika yerel: GAGİAD'dan Ramazan'da gazilere ve şehit ailelerine destek

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Yeter, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer'e ve Yönetim Kurulu'na, GAGİAD'ın Ramazan ayında vakıflarına yapmış oldukları destekler nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Yönetim Kurulu'nun vakfa düzenlediği ziyarette; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Yeter, GAGİAD Ailesini vakıf çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakıflarının kuruluşu, amacı ve faaliyetleri ilgili bilgi verdi. Başkan Gazi Mehmet Yeter; Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'ne, Ramazan ayında Gazilere ve şehit ailelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarette Ramazanda paylaşmanın önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak, her sene olduğu gibi bu sene de yardımlarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı kardeşlik, dayanışma ve paylaşma zamanıdır. Ramazan ayında hayırsever üyelerimizden topladığımız yardımlarla bugün gazilerimizin ve şehit ailelerimizin sofralarına misafir olabildiysek ne mutlu bizlere. Şehitlik ve gazilik; vatan, devlet, millet, bayrak sevgisinin en yüce ve en sevgi dolu halidir. Vatan topraklarımızı bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman gazi ve şehitlerimiz; bizler için azim ve umut meşalesidir. Bugün cennet vatanımızda başı dik, onurlu ve rahat bir şekilde yaşıyorsak bunu canını bizler için feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. İşte tam da bu yüzden onlar kalbimizde ebediyete kadar yaşamaya devam edecekler. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bolluğun, bereketin, birliğin, dayanışmanın, hoşgörünün ve huzurun katlanarak arttığı Ramazan ayının tüm ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Gazi Mehmet Yeter ise, "Dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın öneminin daha iyi anlaşıldığı Ramazan ayında; vatanın bekası için şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarının hakkını ödeyemeyiz. Bizlere emanet bıraktıkları bu topraklarda, onların hatıraları olan ailelerine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu çerçevede Ramazan ayında yapmış oldukları kıymetli desteklerden dolayı Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'ne teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel