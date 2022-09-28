Azerbaycan ve Türkiye'nin sağlık sektörü Azerbaycanlı şehit çocukları için bir araya geldi100 Azerbaycan şehit askerinin çocuğuna ücretsiz muayene...

- Azerbaycan ve Türkiye'nin sağlık sektörü Azerbaycanlı şehit çocukları için bir araya geldi 100 Azerbaycan şehit askerinin çocuğuna ücretsiz muayene paketi hediye edildi Azerbaycan ve Türkiye'nin sağlık sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Azerbaycanlı şehit çocukları için bir...

- Azerbaycan ve Türkiye'nin sağlık sektörü Azerbaycanlı şehit çocukları için bir araya geldi

100 Azerbaycan şehit askerinin çocuğuna ücretsiz muayene paketi hediye edildi

BAKÜ - Azerbaycan ve Türkiye'nin sağlık sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Azerbaycanlı şehit çocukları için bir araya geldi. 100 şehit çocuğuna ücretsiz muayene paketi hediye edildi.

Yaşat Vakfı, Zafer Sivil Toplum Kuruluşu ve Talasemi Merkezi'nin destekleri ve Liv Bona Dea Hastanesi'nin işbirliğiyle İkinci Karabağ Savaşı'nın başlamasının ikinci yıldönümünde "Doktor Üniforması Boyama" etkinliği düzenlendi. Azerbaycan ve Türk sivil toplum kuruluşlarının ortak projesi ile özel bakıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, Azerbaycan milletvekilleri, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Liv Bona Dea Yönetim Kurulu Üyesi Sevinc Abdullayeva, şehit aileleri ve çocukları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikteki konuşmasında Türkiye'nin kamu ve özel sektör tecrübesiyle Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade ederek, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Sadece tek taraflı değil, sadece Türkiye değil, Azerbaycan'dan da öğreneceğimiz çok şeyler olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyada uzun yıllardır petrol ve gazla, ticaretle, küresel sisteme önemli bir katkı sağlayan Azerbaycan'ın da kuşkusuz büyük deneyimi, büyük tecrübesi var. Biz, birbirimize dayanarak, yaslanarak tıpkı arkamızda yazdığı gibi hep birlikte el ele vererek, omuz omuza daha ileride, daha güzel ufuklara, daha güzel hedeflere gitmek durumundayız. Amacımız, çalışmamız, gayemiz, bütün çabamız bu yöndedir" dedi.

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri, sağlıkta insan kaynağının yetişmesine verdiği emeğin dönüştüğünü belirten Bağcı, "Biz bununla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin sağlık hizmet ihracatını, sağlık hizmetini, sağlık turizmi Azerbaycan ile birlikte yine küresel bir hale getirmek, bu alanda işbirliği yapmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla insanın bundan yararlanmasını sağlayacağız"

Azerbaycan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burcu Kösem ise, "Kızılay aslında çok büyük bir merhamet çınarı, bir iyilik çınarı. Bu iyilik çınarının kökleri çok sağlam, gövdesi heybetli, dallarıyla kucaklıyor. Bu dalların çok daha fazla insanı kucaklaması için ve bu gölgenin altında daha fazla insanın yararlanması için biz Liv Hospital ailesi ile bir proje gerçekleştirdik. Liv Hospital artık Kızılay'ın iyilik markalarından biri oldu. Biz de bugün Kızılay olarak bu projeye destek olmak için Liv ailesinin yanında bulunuyoruz. Hem Türkiye'de, hem Azerbaycan'da birlikte iyiliği büyüteceğiz, birlikte sevgiyi büyüteceğiz, birlikte yardım alanla yardım edeni bir çatı altında buluşturacağız ve çok daha fazla insanın bundan yararlanmasını sağlayacağız. Hep söylüyoruz iki devlet bir millet. Biz buna inanıyoruz ve burada bunun için Liv ailesi ile birlikte bu projelerde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklar doktorlarla birlikte renkli boyalarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Proje çerçevesinde ayrıca 100 şehit çocuğuna ücretsiz muayene paketi hediye edildi.