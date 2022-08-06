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Kazaların yaşandığı refüje tel örgü çekildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı, caddede üst geçidin bulunduğu refüje Manavgat Belediyesi tarafından tel örgü çekildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı, caddede üst geçidin bulunduğu refüje Manavgat Belediyesi tarafından tel örgü çekildi. Tel örgü için belediyeye teşekkür eden Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Coşluoğlu, yaşlılar ve çocuk arabalı kişiler için üst geçide asansör istedi.

Manavgat'ta yakınında Küçük Hasan İlköğretim Okulu ve Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulunun yanı sıra Hasan Fehmi Boztepe Camii bulunması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığı Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki üst geçidin altındaki refüje Manavgat Belediyesi tarafından tel örgü çekildi. Tel örgünün çekilmesiyle okuldan çıkan çocuklar ve diğer vatandaşlar, bundan böyle üst geçidi kullanmak zorunda kalacak.

"Yürüyen merdiven veya asansör yapılmalı"

Caddede birçoğu ölümlü çok sayıda kazanın yaşandığına dikkat çeken Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Coşluoğlu, "Yıllardır buraya tel örgü çekilmesi için başvurmadığımız yer kalmadı. Nihayet Manavgat Belediyemiz sesimize kulak verdi ve refüje yayaların geçmemesi için tel örgü çekti. Tel örgünün çekilmesiyle yayalar üst geçidi kullanmak zorunda kalacak. Ne var ki bu durum bazı sorunları da beraberinde getirdi. Camiye gidecek yaşlılarımız ve bebek arabası kullanan kadınlarımız, engellilerimiz bu üst geçide çıkamayacakları için zor durumda kalıyor" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Fehmi Manavgat Antalya Yerel Haberler

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