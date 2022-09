Son dakika haberleri! Kemalpaşalılar, İlçelerine Hastane Yapılmamasına Tepki Gösterdi

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, hastane statüsündeki sağlık ocağı, sadece mesai saatleri içerisinde muayene hizmeti veriyor. Kemalpaşalılar, ilçede başka bir sağlık hizmeti verilmemesine tepki gösteriyor. İlçe nüfusunun 10 bin olduğunu ve bu sayının yaz aylarında 25-30 bine ulaştığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, "Arsamız yerinde duruyor ama o arsada ne hikmetse hastane yapılamıyor veya yapılmıyor, onu bilemiyoruz biz. Ama karar verecek olan Sağlık Bakanlığı; bir an önce yapması lazım" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, hastane statüsündeki sağlık ocağı, sadece mesai saatleri içerisinde muayene hizmeti veriyor. Kemalpaşalılar, ilçede başka bir sağlık hizmeti verilmemesine tepki gösteriyor. İlçe nüfusunun 10 bin olduğunu ve bu sayının yaz aylarında 25-30 bine ulaştığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, "Arsamız yerinde duruyor ama o arsada ne hikmetse hastane yapılamıyor veya yapılmıyor, onu bilemiyoruz biz. Ama karar verecek olan Sağlık Bakanlığı; bir an önce yapması lazım" dedi.

Kemalpaşa, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı bir köy iken 1987 yılında belde, 2017 yılında ise ilçe oldu. 4 yılı aşkın süredir ilçe olmalarına rağmen mesai saatlerinde içerisinde sadece muayene ve ilaç yazımı dışında başka bir sağlık hizmeti veremeyen hastane statüsündeki sağlık ocağı, Kemalpaşalı vatandaşların tepkisine neden oluyor.

"SÖZ VERİLİR AMA BİR TÜRLÜ YAPILAMAZ"

Her seçim zamanında söz veren siyasilere seslenen Kemalpaşalı Kemal Yılmaz isimli vatandaş, "'20 yataklı hastane olacak' diyorlar. Yapılmasına her zaman söz veriliyor, yerine getirilmiyor. Hastane sıkıntımız var, hastane olmasını istiyoruz Kemalpaşa halkı olarak. Gümrük kapısında olduğumuz için gelen turistler bile sıkıntı yaşıyor. Burada hemen hemen 20 yataklı olması gerekir, öyle bir söz verdi. Her seçim zamanında söz verilir, ama yapılmıyor" dedi.

"HASTALAR, 20 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HOPA'YA GİTMEK ZORUNDA"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Taner Çakır, "Buradaki hasta ve özellikle yaşlı vatandaşlarımızın bir iğne için bile gece yarılarında buradan 20 kilometre ileride Hopa Devlet Hastanesi'ne gidişi bizleri, özellikle yaşlılarımızı çok zor duruma düşürmüştür. Bir an önce sağlık ocağının yapılması, en azından 50 yataklı bir hastanenin yapılması konusunda Vali Bey'le görüşülmüş ve sözü alınmış, fakat bu da yapılmadığı gibi yan tarafta acil servis ünitesi de yıkılmıştır. Hala bir projelendirme yok. Bunun da bir an önce yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"BİZİM ÖZEL BİR HASTANEYE GİDECEK GÜCÜMÜZ YOK"

"Kemalpaşa'da yaşayan bizler, Gürcüler gibi paramız güçlü değil ki özel hastanelere gidelim" diyen Aydın Aydın, "Yani bir hastanemiz yok. İlçe hastanesi var ama gidip muayene olup ilaç yazdırabilirsin, başka hiçbir şey yapamazsın. Bugün en ufak bir yerin ağırsın, kan tahlili için bile Hopa'ya, Rize'ye, Trabzon'a... Kemalpaşa'ya şu an gelen gidenlerle birlikte herhalde 10-15 bini buluyor. Tabii Gürcistan hastaları buraya gelip direkt Trabzon'a özel hastanelere gidiyor, yani onların paraları bizden daha iyi, adam özel hastaneye gidiyor. Bugün Türk vatandaşı olarak bir hastaneye gidemezsin, yani ben bugün kendim gidemem" dedi.

"İLÇEMİZDE ARTAN KANSER VAKALARI VAR"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek de şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, küçük bir sağlık ocağımız var. Burası biliyorsunuz, ilçe olduktan sonra yoğunluk var. Sadece Kemalpaşa'nın bugün 10 bin nüfusu var ama yaz ayında 25-30 bini buluyor. Bizim gurbette olan vatandaşlarımızla birlikte, bunun akabinde Gürcistan'dan gelen turistlerimiz var. Gürcistan'dan gelen turistlerimiz, böyle günlük kapasite olarak hafta sonları 6-7 bin turist Kemalpaşa'ya geliyor hem alışveriş yapıyor hem bununla birlikte hem yaz ayında gurbette bulunan vatandaşlarımızın da yoğunluğundan dolayı hastanenin bir an önce yapılması lazım. Arsamız yerinde duruyor ama o arsada ne hikmetse yaklaşık 4 yıldır hastane yapılamıyor veya yapılmıyor, onu bilemiyoruz biz. Ama karar verecek olan Sağlık Bakanlığı; bir an önce yapması lazım. Niye yapması lazım? Şu andaki sağlık ocağımızda acil yerimiz yok. Hastanemiz akşam saat 5'te kapanıyor ne doktor var ne hemşire var. Günlük hizmetini veriyor, mesai bitince de 5'te kapanıyor. Gece vaktinde, saat 5'ten sonra hastalarımız Hopa'ya gitmek zorunda kalıyor. Acil hastalarımız oluyor bölgemizde. Bu bir yıl içerisinde kanser vakalarının çok olduğu ve kalp krizinin yoğun olduğu… Yıllar önceki Çernobil faciasından dolayı bizim bölgemizde kanser vakası çok var. Bunun akabinde kalp krizi hastaları çok var. Bunu akabinde yine hamile hanımlarımızın, kardeşlerimizin yine zaruri ihtiyaçları var. Bir an önce bu hastanenin yapılması gerekiyor. Olmazsa olmazımızdır bu. İlçe olduktan sonra yaklaşık 4 yıldır bununla ilgili bir çalışma yok."