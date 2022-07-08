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Son dakika haberleri... Bozdemir, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Bozdemir, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararıyla 4.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararıyla 4.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 148 dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Ülke genelinde terfi alan bu 148 emniyet müdürü arasında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de yer aldı. İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'e rütbesi İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından tevdi edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki görevine 2019 yılında İlçe Emniyet Müdür yardımcısı olarak başladı. 2021 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak başarılı çalışmalara imza attı. Son olarak 2022 yılı terfi döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararıyla 4.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3.'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhan Bozdemir Hisarcık Bilecik Bozüyük Yerel Haberler Son Dakika

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