Son dakika haberleri! Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi. İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek'te ardından Tavşanlı Beldesinde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular. Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik ziyaretlerinde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "15 Temmuz destanının yıl dönümünde vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Yerel Altınova Hisarcık Yalova Yerel Haberler Son Dakika

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