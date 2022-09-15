Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir.

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan ve Arnavutluk'a ulaştı. Her iki tarafta da bulunuyor ve değerlendirmeler devam ediyor, biz de takip ediyoruz." - ANKARA