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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir.

Yerel Haberler

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir.

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan ve Arnavutluk'a ulaştı. Her iki tarafta da bulunuyor ve değerlendirmeler devam ediyor, biz de takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Bozdağ Yerel Haberler Son Dakika

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