Son dakika haberi: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kavacık' Daveti

Son dakika gelişmesine göre Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, bu haftasonu gerçekleştirilek Kavacık Üzüm Festivali’ne davet etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Karabağlar Belediyesi’nin 'Coğrafi İşaret Belgesi' aldığı Kavacık Üzümü’nden ve bu üzümle yapılan ürünlerden armağan eden Başkan Selvitopu, kırsal kalkınmayı desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, bu haftasonu gerçekleştirilek Kavacık Üzüm Festivali'ne davet etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Karabağlar Belediyesi'nin 'Coğrafi İşaret Belgesi' aldığı Kavacık Üzümü'nden ve bu üzümle yapılan ürünlerden armağan eden Başkan Selvitopu, kırsal kalkınmayı desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

Geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali'nin her yıl binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Kavacık Üzümü'ne aldığımız Coğrafi İşaret Belgesi'nin yanı sıra, festivalimizin de marka tescilini yaptırdık. Kavacık köyümüz ve özel bir tada sahip üzümü artık geniş kesimlerce tanınır hale geldi. Hedefimiz bu özel ürüne sahip çıkarak yerel üreticimizin cebine üç beş kuruş daha fazla girmesini sağlamak" dedi.

Başkan Selvitopu, 17-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival öncesi köy meydanını da baştan sona yenilediklerini söyledi. Başkan Selvitopu, yenilenen meydanın ve meydana bakan binalardaki cephe iyileştirmelerin açılışını festival sırasında yapacaklarını belirtti.

CHP LİDERİ, ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, üzüm çekirdeği başta olmak üzere Kavacık Kadın Kooperatifi üyelerinin Kavacık Üzümü'yle ürettikleri ürünleri dikkatle inceledi.

Başkan Selvitopu daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu'nu da ayrı ayrı ziyaret ederek, festivale davet etti.