Son dakika haberi | Jandarmalara plaketli uğurlama

Malatya'nın Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığında tayini çıkan Karakol Komutanı Burak Ayar ve diğer tayini çıkan personeller için veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine, İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve tayini çıkan jandarma personelleri katıldı

Veda programında konuşan Kaymakam Kemal Ülkü, "İlçemizdeki görev sürenizi tamamlayarak ülkemizin değişik bölgelerine gidecek ve orada yine aynı görev ve sorumluluk bilinciyle milletimize ve ülkemize hizmet edeceksiniz. Tayini çıkan Jandarma personellerimiz için İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen bu veda yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sizleri Arguvan'da uğurlarken, burada elde ettiğiniz başarıyı, yeni görev yerinizde de yakalayacağınızdan hiç kuşkum yok. Hepinize teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılarınız olsun" dedi.

Arguvan Karakol Komutanı Burak Ayar ise yaptığı konuşmada, "Arguvan'da görev süremizi tamamladık. Bundan sonra yeni görev yerimizde olacağız. Arguvan da gerçekten önemli dostluklar kurduk. Burada ki, dostlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Veda yemeği düzenleyerek bizleri onurlandıranlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ülkü, tayini çıkan jandarma personellerine ilçeye göstermiş olduğu fedakar çalışmaları nedeniyle plaket vererek yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel