Son dakika haberi... İyi Parti Kayseri İl Başkanı Ataman: 'Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP ve MHP'li Üyeleri Ankara'yı Örnek Alıp Suya İndirim Önergesi...

Son dakika yerel haberi: İYİ Parti Kayseri İl Başkanı M. Sebati Ataman, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP'nin su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin önerisinin MHP'nin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edilmesine ilişkin “Şimdi merak ediyorum; öncelikle Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde bulunan AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Meclisi üyesi AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerini örnek alarak ilk meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim yapılması için önerge verecekler mi” diye sordu.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı M. Sebati Ataman, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin önerisinin MHP'nin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edilmesine ilişkin "Şimdi merak ediyorum; öncelikle Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde bulunan AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Meclisi üyesi AKP'li ve MHP'li Meclis üyelerini örnek alarak ilk meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim yapılması için önerge verecekler mi" diye sordu.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı M. Sebati Ataman, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'lilerin oylarıyla su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ataman'ın açıklaması şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen 'su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına' ilişkin önerge tekrar kabul edildi.

"AKP VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ KAYSERİ'DE DE SUYA İNDİRİM TALEP EDECEKLER Mİ?"

Şimdi merak ediyorum, öncelikle Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde bulunan AKP'li ve MHP'li Meclis üyeleri Ankara Büyükşehir Meclisi üyesi AKP'li ve MHP'li Meclis üyelerini örnek alarak ilk meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim yapılması için önerge verecekler mi? Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu dönemde, 'Allah'ın suyuna da mı para verilir' diyen Şükrü Karatepe, şimdi külliyede danışman onun zamanında söylediği bu sözün gereğini yerine getirecekler mi? Vatandaşımızı düşünüyorlar ise mesela emlak vergilerinde, Kent ekmek fiyatlarında, ulaşım ücretlerinde, tabela vergilerinde indirim yapılması için bir teklif verecekler mi? Yoksa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç yine 'he de gitsin' mi diyecek."