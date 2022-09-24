Son dakika haberi: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kazan Dijital Haftası'na Katıldı

Son dakika haberine göre Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan kentinin Kazan Expo Sergi Merkezi’nde 21-24 Eylül tarihleri arasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası 2022 Kazan Dijital Haftası Forumu” kapsamında Belediye Başkanları Yuvarlak Masası Oturumu’na katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan kentinin Kazan Expo Sergi Merkezi'nde 21-24 Eylül tarihleri arasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası 2022 Kazan Dijital Haftası Forumu" kapsamında Belediye Başkanları Yuvarlak Masası Oturumu'na katıldı.

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan kentinin Kazan Expo Sergi Merkezi'nde 21-24 Eylül tarihleri arasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası 2022 Kazan Dijital Haftası Forumu" kapsamında Belediye Başkanları Yuvarlak Masası Oturumu'na katıldı.

Ev sahibi kent olarak Kazan Belediye Başkanı Metshin Ilsur başta olmak üzere Kırgızistan'dan Bişkek Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Qiqihar, Dujiangyan ve Guangzhou yerel yönetimleri, Moldova'dan Kişinev Belediyesi ve Filistin'den El-Halil (Hebron) Belediyesi çeşitli temalarda sunumlar yaptı.

Aras, "Kent Yönetiminde Dijital Dönüşüm" konu alanında "Akıllı Şehircilik Bodrum" adlı sunum ile Bodrum Belediyesi'nin akıllı şehir olma yolunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarından, projelerinden bahsetti.

Uluslararası 2022 Kazan Dijital Haftası Forumu'nda bu yıl, toplamda 860 konuşmacı, 32 katılımcı ülke ve toplamda 4 bin 600 katılımcı yer aldı. Forum kapsamında 10 ana tema üzerinden 120 etkinlik ve oturum gerçekleşti.