Son dakika haber... Şehit Kaymakam Fatih Safitürk'ün babası vefat etti
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Son dakika haberleri: Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.
Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti. Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel