Son Dakika | Aksaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak'tan, Açacağı Parka 'Şehit Eren Bülbül' Adını Vereceğini Duyuran Aksaray Belediyesi'ne Tepki: "Aksaray'da...

Son dakika haberleri: Aksaray Belediyesi’nin Kurtuluş’taki Laleli mahallesinde açacağa parka 'Şehit Eren Bülbül' adını vereceğini duyurması, kentteki şehit ailelerinin tepkisini çekti. Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, "Aksaray’da şehit mi yok? Şehit yakınları, ‘Siz Eren Bülbül ismine neden müdahale etmediniz’ diye bana soruyor. Belediyenin bize sormadığını söyledim. Eren Bülbül, bizim de başımızın tacı. Genç yaşında bu vatan için canını feda etti, ancak biz ne olacağız? Bu ayrımın sebebi ne? Eren Bülbül’ün ismi her yerde var. Birilerini kahraman ilan edip bizim çocuklarımızı, 185 tane şehidimizi yok saymak hiç kimsenin haddi değil” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Belediyesi'nin Kurtuluş'taki Laleli mahallesinde açacağa parka 'Şehit Eren Bülbül' adını vereceğini duyurması, kentteki şehit ailelerinin tepkisini çekti. Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, "Aksaray'da şehit mi yok? Şehit yakınları, 'Siz Eren Bülbül ismine neden müdahale etmediniz' diye bana soruyor. Belediyenin bize sormadığını söyledim. Eren Bülbül, bizim de başımızın tacı. Genç yaşında bu vatan için canını feda etti, ancak biz ne olacağız? Bu ayrımın sebebi ne? Eren Bülbül'ün ismi her yerde var. Birilerini kahraman ilan edip bizim çocuklarımızı, 185 tane şehidimizi yok saymak hiç kimsenin haddi değil" dedi.

Hüseyin Koçak, Laleli mahallesinde açacağa parka 'Şehit Eren Bülbül' adının verileceğini açıklayan Aksaray Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koçak, ANKA haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"NEDEN AYRIM YAPILIYOR BİLMİYORUM"

"Şehit babasıyım. Bütün şehit aileleriyle içli dışlı oluyoruz. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Çözebildiğimiz kadar kendimiz, çözemediğimiz kadar yetkililerden yardım alıp çözmeye çalışıyoruz. Aksaray'da ilk şehidimiz, terör şehidimiz. Bununla beraber 185 tane terör şehidimiz var. Benim oğlum, 110'uncu şehitti. 2006 yılında teröristlerle girdiği çatışmada, Hakkari Şemdinli Derecik bölgesinde şehit olmuştu. Şimdi şehitlerimizin isimlerinden bazıları çok ön plana çıkartılmış durumda. Tüm şehitlerimiz arasında ayrım yapılıyor. Çocuğumun, çöp kokan, şehit babası olarak utandığım ufak bir sokakta ismi var, isminin altında çöp konteyneri duruyor. Bu konuyu daha önce dile getirdim. Sokak isminin yazdığı levha büküldüğü için şehidin ismini bile göremiyorsunuz. Bu yıldan en son benim çocuğumun ismi kalmış, Kurtuluş'ta bir okula ismini verdirdik. Diğer bazı şehitlerimizin ismi cadde, sokak, okul, park gibi yerlere veriliyor. Benim çocuğum gibi bazı çocuklara neden ayrım yapıldığını bilmiyorum."

"ŞEHİT GELDİĞİ ZAMAN EN ÇOK BİZİM İÇİMİZ YANAR"

Aksaray Belediyesi'nin şehit aileleri ile istişare yapmadan bu tür konularda karar aldığını ifade eden Koçak, belediye başkanına 10 şehit babasıyla ziyarete gitmelerine rağmen derneğe herhangi bir ziyaret yapmadığını söyledi. Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Sayın Başkan, tenezzül edip bizi ziyaret etmedi. Bu işler sosyal medya paylaşımı ile olmuyor. Şehit geldiği zaman, Türkiye genelinde en çok bizim içimiz yanar. Kimse kusura bakmasın, çünkü o acıyı yaşayanlar bizleriz. Öyle sosyal medyadan yapılan 'ciğerim yandı', 'içimize kor ateşi düştü' gibi paylaşımlar hiç inandırıcı değil. Öyle paylaşımla da olmuyor. Siyasiler, şehit geldiğinde babasıyla bol bol fotoğraf çektirip 'Bak yanındayız' mesajı verir. Tören biter, birkaç sefer ziyarete gidilir, ondan sonra aile yalnız bırakılır. Ben, 12 yıldır bunları yaşıyorum ve bu durum ziyadesiyle içimizi yakıyor, çok üzülüyoruz.

"ŞOV YAPAN, SİYASET YAPAN, HAYRINI GÖREMEYECEK"

Şehitler üzerinden şu anda ne oluyor ne bitiyorsa şehitlerimizin haberi var. Emin olun sizlere hakkını helal etmiyor. Şehitlik üzerinden şov yapan, siyaset yapan, hayrını da göremeyecek" diyen Koçak, "Eğer bir şehit babası olarak benim canım yanıyorsa, yakıyorsanız bu bir haktır. Şehitler unutmayacak, ahirette görüşürüz. Hakkımızı da helal etmiyorum. Beni bir şehit yakınım arayıp, 'Başkanım, Aksaray'da şehit mi yok? Eren Bülbül de bizim şehidimiz. Türkiye'de herkes bizim şehidimiz. Başkanım belediye başkanına nasıl sesimizi duyururuz' dedi. Ben de 'Ulaşamayız' dedim. Dernek başkanı olmama rağmen nasıl ulaşamadığımı sorunca, belediyenin bizlerle istişare yapmadığını; derdimizi, sıkıntımızı sormadığını ve önemsemediğini söyledim.

"AKSARAY'DA ŞEHİT Mİ YOK"

Aksaray'daki 185 şehidin bu tür kararlarla yok sayıldığını söyleyen Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çocuğum da 20 yaşında şehit oldu. Niye bizim çocuklarımızın ismi böyle önemli yerlere verilmiyor? Ben yandım, benim ciğerim yandı. Benim çocuğumun isminin altında çöp var. Hala utanmıyor musunuz? Bizi bypass etmeye, yok saymaya kimsenin hakkı yok. Üç yıl ne yaptınız? Aksaray Belediyesi'nin derneğimize denizdeki bir kum tanesi kadar faydası oldu mu? Olmadı. Sayın Başkan, Allah aşkına sen kimin oyları ile geldin? Eren Bülbül de diğer şehitler de Allah katında şehittir. Aksaray'da şehit mi yok? Şehit yakınları, 'Siz Eren Bülbül ismine neden müdahale etmediniz' diye bana soruyor. Belediyenin bize sormadığını söyledim. Eren Bülbül, bizim de başımızın tacı. Genç yaşında bu vatan için canını feda etti, ancak biz ne olacağız? Bu ayrımın sebebi ne? Eren Bülbül'ün ismi her yerde var. Sorsaydınız, fikrimizi alsaydınız. Birilerini kahraman ilan edip bizim çocuklarımızı, 185 tane şehidimizi yok saymak hiç kimsenin haddi değil. Kimse kusura bakmasın.

"ŞEHİT AİLELERİNİN HAYIR DUASINI ALIYORLAR"

Aksaray Belediyesi'nde yan gelip yatan personeller varken biz derneğe bir tane personel alamadık. Bir bardak çayları dahi nasip olmadı. Bizlerden vergi alıyorsunuz. Ancak Aksaray Vali'mize, Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar, kimseye muhtaç etmiyorlar. Ben, Sayın Vali'mize ve yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehit ailelerinin hayır duasını alıyorlar. Bunu şehitlerimiz de görüyor."