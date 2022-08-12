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Son Dakika | Ahiler köyünde selin yaraları sarılıyor

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Son Dakika | Ahiler köyünde selin yaraları sarılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya merkeze bağlı Ahular köyündeki selin yaraları sarılıyor.

Kütahya merkeze bağlı Ahular köyündeki selin yaraları sarılıyor. Önceki gün sağanak yağış sonrası bir vatandaşın samanlığının yıkıldığı, köy içi kilit taşlarının zarar gördüğü sel sonrası köyde yetkililer incelemelerde bulundu.

300 nüfuslu 100 haneli Ahiler köyünün muhtarı Abdullah Öztürkmen, selde yaklaşık 50 hektarlık ekili alanın da zarar gördüğünü dile getirdi. Öztürkmen, sel sonrası AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve İl Özel İdaresi AFAD ve İl Özel idaresi yetkililerinin köye gelerek, bilgi alıp çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Ahiler'e giderek selin zarar durumuyla alakalı Muhtar Öztürkmen'den bilgiler alan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, oluşan zararla ilgili kurumların hemen harekete geçtiğini ifade etti. Gazel, "Selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selden dolayı meydana gelen zararlar en kısa sürede telafi edilecektir" dedi.

Gazel ve yetkililere teşekkür eden Ahiler Köyü Muhtarı Abdullah Öztürkmen, sel sonrası köy içerisindeki temizlik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili İshak Gazel Kütahya Yerel Haberler Son Dakika

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