Somali'de Kurban Organizasyonu: Bir Milyona Yakın İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Somali'de Kurban Organizasyonu: Bir Milyona Yakın İhtiyaç Sahibine Ulaştı
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2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle Somali'de yaklaşık bir milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı. Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Türk milletinin selamlarını Somali'ye getirdiklerini belirtti.

2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Somali'de bir milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen 2025 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Somali'de bulunan Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, vekaletini aldığı kurban emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaştırmak için yola çıktıklarını belirtti. Danacı, Somali'ye Türk milletinin selamlarını getirdiklerini söyledi.

Kurbanlık hayvanların temini ve kesimlerinin, dini vecibelere uygun şekilde veteriner hekimler kontrolünde güvenilir bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Danacı, "Dağıttığımız kurban etleri sayesinde bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinin güldüğünü, bir nebze olsun bayram sevincini yaşayabildiklerini gördük. Her ne kadar bağışçılarımız fiziken uzak olsalar da buradaki kardeşleriyle gönüllerinin yakınlaştığına şahit olduk. Kurban etlerini hızlı ve planlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Hiç tanımadığımız ve görmediğimiz bir coğrafyada kurban hissemizden bir kardeşimizin sofrasına ulaşan bir parça etin, her şeyin karşılığının eksiksiz ödendiği bir günde bize bereketiyle geri döneceğine inanıyoruz. Bu iman, yeryüzünde kardeşliği tesis edecek kuvvette olacaktır" dedi.

Kurban etlerinin özellikle kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasına öncelik verdiklerini belirten Danacı, başkent Mogadişu ve 9 şehirde 3 gün süren organizasyon kapsamında yaklaşık bir milyon kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, Somali'deki ihtiyaç sahiplerinin, bayram sevinci yaşadıklarını vurguladı. Arslan, "Türk halkının yapmış olduğu bağışlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Tüm hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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