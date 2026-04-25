Soma'da Yaşayan Serpil Çıvgın'dan Dmd Hastası Oğlu Berk İçin Yardım Talebi: Tedavi İçin Daha Fazla Maddi Desteğe İhtiyacımız Var

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Serpil Çıvgın, DMD hastası 12 yaşındaki oğlu Şenol Berk'in tedavi masrafları için yaptığı yardım çağrısında "Çaresizce çırpınıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Bütün Türkiye'den, dünyadan yardım bekliyoruz." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Serpil Çıvgın, DMD hastası oğlu Şenol Berk Çıvgın'ın tedavi masrafları için yürütülen yardım kampanyasının yüzde 7 seviyesinde kaldığını belirterek, destek çağrısı yaptı. Anne Çıvgın şunları söyledi:

"Oğlum Şenol Berk Çıvgın, DMD kas hastası. Kampanyamız maalesef çok yavaş ilerliyor. 8 Mart'ta eşim Fatih Çıvgın'ı kaybettim. Oğlum Şenol Berk, en büyük dayanağı olan babasını yitirdi. Kampanya sürecimiz yavaş ilerlediği, çocuğumuzun sesini yeterince duyuramadığımız ve yalnız kaldığımız için eşim derin bir depresyona girdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babamızı, en büyük desteğimizi kaybettik. Şu anda bu kampanya dahilinde sadece kızım ve ben varız. Bir de gönüllülerimiz var. Ancak daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Her anlamda desteğe muhtacız. Kampanyamız şu anda yüzde 7 seviyesinde."

Eşim rahmetli olmadan önce Valiliğe gittiğimizde bize, kampanyamızın durma riskiyle karşı karşıya olduğu söylendi ve Valiliğin bir daha izin vermeyeceğini öğrendiğimizde dünyalarımız yıkıldı. O stres de eşimin üzerine eklenmişti. Kampanyanın hızlanması gerektiğini söylediler. Biz de bu yüzden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu süreçte eşim Fatih Çıvgın olmadığı için hayvancılığı bırakmak zorunda kaldık; hayvanları satmak zorundaydık. Şu anda hiçbir gelirimiz yok. Sadece evde bakım aylığımız var. Başka hiçbir desteğimiz yok. Evimiz kira. Bakım parası olarak 13 bin TL alıyorum. Ev kirası 10 bin TL. Mümkün olduğunca her şeyden kısıp oğlumuza odaklanıyoruz. Tek amacımız Şenol Berk'i tedaviye ulaştırmak. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Kızım üniversitede, iki yıllık muhasebe bölümünde okuyor. Kampanya sürecinde derslerine tam olarak verim alamıyor ama yalnız kaldığımız için yanımızda olması büyük destek. Eşim sigortalı olmadığı için maalesef eşimden bir maaş bağlanmadı. Bizi ayakta tutan, bize destek veren gönüllülerimiz. Onlar olmasa çoktan yıkılmıştık.

Şenol Berk sıkıldığında dışarı çıkmak istiyor. Tekerlekli sandalyede biraz zor olsa da onu dışarı çıkarıyoruz. Şu anda babasını ziyarete gitmek istemiyor. 'Anne şimdi zamanı değil.' diyor. 'İlacıma kavuştuğumda babama gideceğim.' Bu bizim için çok acı. Çaresizce çırpınıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Bütün Türkiye'den, dünyadan yardım bekliyoruz."

Şenol Berk'in anneannesi Fatma İnal da "Oğlum da DMD hastasıydı ve vefat etti. Yardımcı olmak, bu çocuğun yanında durmak, torunlarıma destek olmak için buradayım. Param yok ama manevi desteğimle çocukların yanındayım." dedi.

Kaynak: ANKA