Soma'da Maden İşçileri Birlikte Güçleniyor

Güncelleme:
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda madenciler, dayanışma vurgusu yaparak enerji politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Genel Başkan Nurettin Akçul, Soma için müjdeli haberlerin yakında geleceğini duyurdu.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda madenciler, birlik ve dayanışma mesajı verdi. "Emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz" diyen Şube Başkanı Ali Uzun, alın terinin gücüne dikkat çekti. Genel Başkan Nurettin Akçul, "Soma için müjdeli haberler çok yakında" ifadesini kullandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Soma Cengiz Topel Meydanı'nda bulunan sendika binasının konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, Genel Sekreter Mehmet Ali Çakır, Genel Mali Sekreter Zekeriya Aydın, Türk-İş Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Uzun: "Dayanışma gücümüzün kaynağıdır"

Genel kurulda konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Ali Uzun, madencilik sektöründe yaşanan gerilemeye dikkat çekti. Uzun, enerji politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması sonrası kömür üretimi olumsuz etkilendi. Doğal gaz ve yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte termik santrallerin sayısı azaldı. Ülkemize ithal kömür girişi her geçen yıl artıyor. Bu durum madenciler için büyük bir endişe kaynağı. Türkiye kömür açısından zengin bir ülke; yerli üretimi artırmak büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Uzun, Soma'da bulunan Torku Termik Santrali'nin geleceğine dair belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Ne yazık ki son 10 yılda yeni bir termik santral devreye alınmadı. Soma'daki Torku Termik Santrali'nin yeniden faaliyete geçirilmesi hem bölge ekonomisi hem de madencilik sektörü açısından büyük önem arz ediyor. Bizler alın teriyle, emeğiyle yaşayan insanlarız. Gücümüz birliğimizden gelir. Bugün burada sadece bir genel kurul yapmıyoruz; emeğin onurunu, dayanışmanın gücünü bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Akçul: "Soma için müjdeli haberler çok yakında"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise Soma'daki enerji sorunlarının yakından takip ettiklerini belirterek "Soma için için yanıyor. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Enerji Bakanımız Soma'ya geldi ve müjdeli haberler vereceğini açıkladı. Biz de Ankara'da süreci yakından takip ediyoruz. Enerji Bakanlığı Soma'yı birinci öncelik haline getirdi. Bakanın bürokratlara verdiği talimatlara bizzat şahit oldum. Müjdeli haberin çok yakında geleceğine inanıyorum" dedi.

Akçul, gerektiği takdirde sendikanın mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Eğer müzakere yolu tıkanırsa eylemlerden çekinmeyeceğiz. Ancak şu anda umutluyuz; Enerji Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.

Çakmak: "Maden işçisi alın teriyle mücadele ediyor"

Türk-İş Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da maden işçilerinin emek mücadelesine değinerek "Maden işçisi gündüzü gece gibi yaşayan, alın teriyle ölüme meydan okuyan insandır. 34 gün süren mücadeleyle zafere ulaştığınız için Genel Başkanımız Sayın Nurettin Akçul'u, yöneticilerimizi, Soma'daki şubelerimizi ve tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Bölgemizde ciddi sorunlar var, ama inanıyorum ki müjdeli haberlerle Soma ve bölgemiz rahatlayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
