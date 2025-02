SOLOTÜRK nefes kesti

Fethiye'de Türk havacılık tarihinin kahramanlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 111. yıl dönümünde düzenlenen törene Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK damga vurdu.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında paramotorlarla gerçekleştirilen saygı uçuşları büyük ilgi gördü. Tayyareci Fethi Bey'in fotoğrafı ve Türk bayrağı eşliğinde yapılan görsel şov izleyenleri duygulandırdı.

SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, F-16 ile yaptığı ters tırmanış, saygı uçuşu, yıldız dönüşü gibi etkileyici manevralarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Fethiye semalarını süsleyen gösteri, binlerce kişi tarafından büyük bir hayranlıkla takip edildi. Şehit Fethi Bey Parkı ve 3. Etap sahil bandına akın eden vatandaşlar, Türk pilotlarının üstün yeteneklerini izleme fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar ise Fethiye Körfezi'ndeki teknelerinden gösteriyi izledi.

"Fethi Bey'in ismini yaşatmaya devam edeceğiz"

Fethiye Kaymakam Vekili ve Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, "Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey'in ismi bu güzel ilçede yaşatılmaktadır. Meğri olan eski ismi değişerek Fethiye olarak anılmaya başlanmıştır. Bu anlamlı tören için burada bulunmaktan gurur duyuyoruz ve bu ismi her daim yaşatacağız" dedi.

"Biz muhteşem bir milletiz"

Gösteriye tanıklık edenlerden emekli polis Mehmet Harun Özerdem ise, "İyi ki Türk'üm, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyım. Gururdan ağladım. En mükemmel pilotlar bizde. İçimde tarif edemeyeceğim çok büyük bir gurur var. Biz muhteşem bir milletiz, bizi kimse yenemez" dedi.

"Harikaydı çok gururlandım"

Her yıl gösterileri kaçırmadan izlediğini belirten Mefaret Kırma ise gözyaşlarını tutamadığını söyleyerek, "Harikaydı, çok gururlandım. Provalardan bu yana takip ediyorum. Her uçtuklarında ağlıyorum. Her sene geliyorum. Gösteriyi kaçırdım diye ağlayarak geldim" diye konuştu. - MUĞLA