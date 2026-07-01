Haberler

Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde motosikletle ilerleyen bir kişi, kasklı saldırganın pusu kurup açtığı 5 el ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde pusu kuran saldırganın kurşun yağdırması sonucu ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kasklı saldırgan kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre motosikletiyle ilerleyen A.A. (45), o sırada orada kendisini bekleyip pusu kuran kimliği belirsiz ve yüzü kapalı kasklı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganın 5 el ateş açması sonucu talihsiz adam, vücudunun çeşitli noktalarından vurularak yere yığıldı. Saldırı sonrası saldırgan kaçarken, yerde kanlar içerisinde yardım çığlıkları atan adamı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay sırasında silah sesleri duyan bir mahalle sakini ise, "Sabah oğlum gidecekti, tekrar yatmaya döndüm. O ara eşimle silah sesleri duyduk. Cama doğru yöneldik. Vurulan beyefendi motosikletin üzerindeydi, yan yatmış şekildeydi. O sırada saldırgan sıkmaya devam etti. Şurada bir yerde pusu kurmuş. Böyle geldiği zaman sıka sıka bu şekilde buraya kadar geliyor. Burada adam da yere yığıldı. Biz hep beraber dışarı çıktık, ondan sonra müdahale ettik. 5-6 el silah sesi duyduk. Pansuman falan yapıldı. Dışarı çıktık, tampon yapıldı. Komşumun eşi işte bez istedi, ben de havlu verdim. Tampon yapıldı havluyla ambulans gelene kadar. Sağ omzundan vuruldu, bir de arka bacaklarından vurulmuş. Bilinci artık gidiyordu. Yüzü falan bembeyaz olmuştu. Kızım duymuş, polis, ambulans, yardım edin diye bağırmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Adana'da 'büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Bir telefonla serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle verdi
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi