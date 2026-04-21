SOLOTÜRK'ten nefes kesen prova

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'daki gösterisi öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. İzleyenler, unutulmaz anlar yaşadı.

TBMM 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri F-16 Akrobasi Timi SOLOTÜRK Antalya'da düzenleyeceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenecek gösteri öncesi Antalya semalarında prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK izleyenleri hayran bıraktı. Konyaaltı Sahili'ne gelen binlerce vatandaşa unutulmaz anları cep telefonları ile fotoğraflayarak kayda aldı. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi yönetmek üzere Olbia Kent Meydanı'nda bulunan SOLOTÜRK pilotları ile fotoğraf çekinerek tişörtlerini imzalattı.

Prova uçuşunu izleyen ve sıkı bir SOLOTÜRK hayranı olduğunu söyleyen Mehmet Can Yürekli, "Havacılığa tutkulu, fotoğrafçılığa meraklı bir gencim. SOLOTÜRK gösterilerini hayranlıkla bekliyorum. Antalya, Ankara ve İstanbul'da izledim. Gösteri her zamanki gibi bomba gibi, çok zevkli, beğenerek her gösterisini izliyorum" dedi.

Tişörtünü Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'e imzalatan bir genç ise, "Çok heyecanlı ve muhteşem bir gösteriydi. 2014 yılında 23 Nisan'da Türk Yıldızları'nın Antalya gösterisinde izledim ilk olarak. O zamandan bu yana gelen bir sevda. Çok gurur verici, heyecanlıydı" ifadelerini kullandı. 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi, saat 17.00'da Antalya Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini affet, bu harika bir başlangıç olur"
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

Yer hizmetleri aracıyla koli koli taşırken yakalandılar
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Aralarından su sızmıyordu! Eski kankası Cimbom'a geliyor