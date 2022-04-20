Söke'de daire amirleri, muhtarlarla bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Söke'de ilçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin yönetim kademesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim başta olmak üzere kamu kurumlarının daire müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda; Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli de bulundu. Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, muhtarlar taleplerini direkt olarak ilgili kurumlara iletme fırsatı buldu.

Bu türlü toplantıların mevcut durumu değerlendirmenin yanında varsa eksik olan yada aksayan yönlerin gözden geçirildiği toplantılar olduğunu belirten Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; "Bu toplantılar konuları istişare içerisinde değerlendirdiğimiz, kurumlar arası koordinasyon ve dayanışmayı en üst düzeye çıkardığımız, vatandaşın devlete olan güveni ve hizmeti en üst düzeye çıkaran toplantılardır" dedi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in yaptığı açılış konuşmasının ardından muhtarlar tek te söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdi. İlgili kurum müdürleri de iletilen sorunların çözüm noktasında yapılan çalışmaları aktarırken; önümüzdeki süreçte programa alınabilecek istekleri de not aldı.

Toplantıda dile getirilen Konak Mahallesi'nin özellikle İstasyon Caddesi'nde doğal gaz hattının öncelikli olarak programa alınması; Konak ve Güzeltepe Mahallelerinde elektrik direkleri ile ilgili AYDEM tarafından yapılacak işlemlerin hızlandırılması; Çalışlı ve Serçin'de zayıf elektrik enerjisi sorununun yine AYDEM tarafından önceliğe alınması gibi konular gündeme geldi. Tuzburgazı ve Doğanbey başta olmak üzere Yuvaca ve Atburgazı arasındaki yolların genişletilmesi konusu muhtarlar tarafından dile getirilirken, konuyla ilgili ilgili kurumlarda detaylı çalışma yapılarak projelendirilmesi ve bunun üzerine girişimlerde bulunulması önerildi.

Yenicami Mahalle Muhtarı Hüseyin Yörük'ün garaj kavşağı düzenlemesi talebine karşılık Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli; yüksek eğim (hız kesici) yaya geçidi çözümü getirileceğini belirtirken, hız kesicinin en yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Okul öncesi eğitime ve çocukların bu eğitime yönlendirilmesi için muhtarlardan özel çaba göstermelerini isteyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; Söke'de okul öncesi eğitim gören öğrenci sayısının artmasını arzu ettiklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı daha önce kırsal mahallelerde 10 öğrenci için sınıf açılabiliyorken, yapılan değişimle artık 5 öğrenciye bir sınıf açılarak öğretmen tahsis edilebildiğini dile getirdi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney koruyucu halk sağlığına yönelik Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi tarafından başlatılan kadın sağlığı projesi ile ilgili olarak Ramazan'dan sonra kırsal mahallelerde eğitimler düzenleneceğini, muhtarların katılımla ilgili desteklerini beklediklerini ifade etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel