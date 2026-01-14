Haberler

Araklı'da duyarlı davranış: Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan altın ve para dolu çanta sahibine ulaştırıldı. Çantayı düşüren kişi güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi ve çanta eksiksiz şekilde sahiplerine geri verildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sokakta bulunan altın ve para dolu çanta, duyarlı vatandaşlar tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, Araklı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Yıldız, Özkan Yıldız ve Ahmet Eşkin isimli vatandaşlar, yerde buldukları çantanın sahibine ulaşmak için harekete geçti. Aynı bölgede esnaflık yapan Mustafa Taşkın ve Kader Başkır'ın iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, çantayı düşüren kişiyi kamera kayıtları sayesinde tespit etti.

Çantanın sahibi iş yerine çağrılırken, çanta sahibi gelene kadar açılmadı. Olay yerine gelen kadın, içinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı.

Çantasına kavuşan kadının yaşadığı sevinç ve heyecan çevrede duygusal anların yaşanmasına neden olurken, sergilenen örnek davranış Araklı'da takdirle karşılandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
