Sokak köpeğine araç çarptı, gönüllülerin bağışıyla yürüteç alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gönüllülerin beslediği sokak köpeğine araç çarptı. Belinden altı felç kalan köpek için gönüllülerin bağışıyla yürüteç alındı. Kocaoğlan isimli köpek yürüteçle hayata tutundu.

Olay geçen Ekim ayında ilçedeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile vatandaşların gönüllü olarak besledikleri sokak köpeklerinden biri olan Kocaoğlan isimli köpeğe cadde üzerinde otomobil çarptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin ve personeli köpeği veteriner hekime götürdü. Belinden aşağısı felç kalan köpeğin ileri tedavi ve tetkik için İstanbul'a götürülmesi gerektiği ifade edildi. Tedavisi için İstanbul'a getirilen köpek bir süre burada tedavi altında tutulduktan sonra yeniden ilçeye getirildi.

Gönüllülerin destekleri ile alınan yürüteç ile yeniden hayata tutunan Kocaoğlan isimli köpek; yine gönüllülerin desteği ile yaşam mücadelesi veriyor. Yaşanan süreci aktaran Önder Keskin, "Ekim ayının sonlarında salonumuzun önünde beslemiş olduğumuz canımıza aracın çarpması sonucu felç kaldı. Felç kaldıktan sonra tedavisi için çok mücadeleler verdik. Halen de veriyoruz. Kaza geçirdikten sonra İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da tam anlamıyla bir tedavi olamadı. Ondan öncesinde Zonguldak'ta da tedavi süreci gördü. Belinde çok kırık olduğu için. Bir müddet İstanbul'da kaldı. O süreçte de orada çok mutsuzdu. Gönlümüz elvermedi. Gönüllü arkadaşlarımız, Kilimli Belediyemiz desteği ile bu canımızı buraya getirdik" dedi.

"Bu çalışma çevremize örnek oldu"

Yürütece bağladıkları köpeğin caddelerde ve sokaklarda gezdiğini anlatan Önder Keskin, "Bu süreçte bakmaya başladık. Ne yapabiliriz diye düşündük. Araştırma yaptık. ve böyle bir yürüteç aklımıza geldi. Yürüteci de çok araştırdık. Buna uygun olan bir yürüteç almak istedik. Bu şekilde köpeğimize yürüteci taktık. Belli saat dilimlerinde yürütüyoruz. Şu anda sağlıklı bir hayvan gibi yürüyor, koşuyor ve çok mutlu. Yürütecin alınması için de gönüllü bireyler, hayvan severler bize çok destek oldular. Bugün bir canımızı yürür hale getirdik. Bu haliyle de olsa mutlu. Eskisine göre daha mutlu. Daha neşeli. Tabi bu gönül işi. Biz severek yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışma örnek oldu. İnsanlar gelip bakıyor, teşekkür ediyor. Çocuklar seviyor. Bir canın hayata bağlanmasını, bu şekilde çaba ile örnek olduğunu düşünüyorum. Mutluyuz. İnşallah elimizden geldiğince bakmaya, beslemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK