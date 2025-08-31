Söğüt Kaymakamı Yayabaşı'ndan Yenipazar Kaymakamı Uçar'a Ziyaret

Bilecik'in Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yenipazar Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Salih Uçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Uçar'a yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Yayabaşı, iki ilçenin idari iş birliğinin ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, bölgesel gelişmeler ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Mehmet Salih Uçar da nazik ziyaretlerinden ötürü Kaymakam Murat Yayabaşı'na teşekkür ederek, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
