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Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı çalışmalarında sona gelindi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Projenin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı çalışmalarında sona gelindi

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapımı devam eden Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşa alanında inceleme yaptı.

2022 yılının Eylül ayında Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı yapımı için imzalar atılırken, 148 milyon TL proje 15 ayda bitirilmesi hedefleniyordu. Alan 200 kişilik gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış alanları, atlı cirit sahası, karakucak güreş alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri, toplantı-seminer salonları ile birçok etkinlik alanı yapılacak. Vali Şefik Aygöl, alanda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Aygöl, "Ecdadımız izinden gidecek olan gençlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Söğüt'te inşa edilen Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı'nda incelemelerde bulunduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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