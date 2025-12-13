Başını dahi kontrol edemiyordu, bale gösterisi yapmaya başladı

Sivas'ta yaşayan ve SMA teşhisi konulan 5 yaşındaki Asya Yüksel'in azmi takdir topladı. İlk günlerde baş kontrolü dahi olmayan minik Asya, hayalini kurduğu bale gösterisini yaptı.

Sivas'ta yaşayan Mesut ve Züleyha Yüksel çiftinin 2020 yılında kızları dünyaya geldi. Asya ismini verdikleri kız çocuğuna doktorlar tarafından SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Minik Asya'nın tedavisi için araştırma yapan çift, kızlarını Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kayıt ettirdi. 1 buçuk yaşında fizyoterapistler eşliğinde mücadele etmeye başlayan minik Asya, gelişim gösterdi.

Öncesinde boyun kontrolünü yapamayan Asya Yüksel, önce emeklemeye daha sonra da yürümeye başladı. Tedavi sürecinde fizyoterapisti Aynur Seyhan'a bale yapmak istediğini aktaran Asya, çalışmalara başladı. Bağımsız hareket etmeyi başaran SMA'lı Asya, eğitim gördüğü kurumun etkinliğinde sahne alarak bale yaptı. Asya'nın hayat mücadelesi ve bale gösterisi, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

"Geldiğinde baş kontrolü dahi yoktu"

Asya'nın gelişiminde büyük rol oynayan Fizyoterapist Aynur Seyhan, "Asya yaklaşık 1 buçuk yaşında bizim kuruma geldi. Geldiğinde baş kontrolü dahi yoktu. Kaslarda çok fazla kuvvet yetersizliği vardı. Emeklemede, kol kaslarında kuvvet yetersizliği, ayakta durma kaybı gibi bütün motor hareketlerde ciddi kuvvet yetersizliği vardı. Ama buna rağmen Asya çok azimli, çok istekli, çok enerjik bir çocuk. Dolayısıyla bizim ilerlememiz de çok güzel oldu. Her seansta 'Aynur ben bale gösterisi yapmak istiyorum, o eteklerden giymek istiyorum' diyordu. Hatta seanslarımızın birçoğunda ben bale gösterisi açardım, hareketleri tekrarlayarak yapardık. Alkışlanmak istiyorum, herkes beni izlesin istiyorum dedi. Biz çok şükür bunu gerçekleştirdik. Hayalinin gerçekleşmesinin şaşkınlığını kendisi de yaşadı" dedi.

"Asya nelerin başarılabileceğini gösterdi"

Gösterisinin çok beğenildiğini söyleyen Seyhan, "Sürekli 'İnanamıyorum, sahneye çıktım, alkışlandım' dedi. İstediği de bir şey oldu. Aslında Asya bir noktada da engellerin aşılabileceğini gösterdi ve orada kendi imzasını attı. Asya nelerin başarılabileceğini gösterdi, hayallerin gerçekleştirilmesi için hiçbir engelin olmadığını bize kanıtlamış oldu. Asya başardı ve bunu tüm SMA hastası çocuklar başarabilir, biz bunu gösterdik. Hatta Asya için şöyle denildi, çocukların doktor kontrol sırasında bir testleri var ve puan karşılığında o testi geçmek zorundalar. Asya, doktor kontrolüne gittiğinde 'Siz gen tedavisi mi aldınız, nasıl olur bu, nasıl bağımsız durabilir?' ifadelerine yer verdiler" diye konuştu.

"Bizim için çok büyük ve çok güzel bir anı oldu"

Asya'nın hastalığını öğrendiklerinde yatalak olacağını düşündüğünü söyleyen anne Züleyha Yüksel, "Hastalığı ilk öğrendiğimizde bizim için çok zor geçiyordu. İlk öğrendiğimiz zaman SMA hastaları gibi olacak, yatalak olacak diye düşünmüştüm. Gerçekten çok üzgün ve çok yorucu bir süreçti. Sürece alıştıkça, kabullendikçe işimiz daha çok kolaylaştı. Sevgiyle yaklaştıkça bunu daha güzel yönetebileceğimizi öğrendik. Sonra Aynur hocamla tanıştık, onunla tanışmak gerçekten hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Çocuklar için doğru fizyoterapi gerçekten çok önemli. Asya'da çok azimli ve istekli bir çocuk, bu konuda bizi hiç yormadı. Fiziğe çok büyük bir şevkle katılıyor bu da çok büyük bir artı oldu. Bale yapmak ve sahne almak isteyen bir çocuktu, gösteriden sonra kendisi de inanamıyordu. Böyle bir şey gerçekleştiği için çok mutluydu. Eve geldiğinde 'anne herkes beni alkışladı, herkes beni çok beğendi' diye günlerce bunu anlattı. Bizim için çok büyük ve çok güzel bir anı oldu" ifadelerine yer verdi. - SİVAS