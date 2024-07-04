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Sivaslı Hacılar Kutsal Topraklardan Döndü

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sivaslı hacılar yurda döndü. Hacılar, Sivas Müftülüğü tarafından Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sivaslı hacılar yurda döndü.

Hacılar için Sivas Müftülüğü tarafından Nuri Demirağ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Hacılar, havalimanında aileleri ve Sivas Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken bazı hacılar da gözyaşlarına engel olmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Sivas Müftülüğü Nuri Demirağ Sivas Hac Yerel Dünya Güncel Haberler

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