Sivas'tan Umreye Giden 47 Umreciye Eğitim Semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Sivas'tan kutsal topraklara gidecek olan 47 umreci için eğitim semineri düzenlendi.

Ay Yıldız Camisinde yapılan programda umrecilere bilgi veren İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Sizler Rahmanın seçtiği, kutsal topraklara davet edilen insanlarsınız. Çünkü imkanı olup da kutsal topraklara gidemeyen birçok insanımızın olduğu ortamda, kutsal topraklara gidiyor olmanız sizler için büyük bir nasip. Resulullah Efendimiz hac ve umre yolculuğuna davet olmadan gidilemeyeceğini ifade ediyor" dedi.

Din görevlilerinin kutsal yolculuk esnasında vatandaşlara her türlü konuda yardımcı olduğunu hatırlatan Müftü Altunkaya, umrecilerin kutsal topraklarda yaptıkları her türlü hareket ve davranışa dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek "Çok sabırlı olun" uyarısında bulundu.

Umrecilere daha sonra uygulamalı olarak ihrama giriş, tavafın yapılışı ve Safa-Merve arasındaki yürüme şekli gibi ibadetler sırası ile gösterildi. - SİVAS