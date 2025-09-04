Sivas'taki 4 Metrekarelik Garaj, Sanat Severlerin Buluşma Noktası Oldu

Sivas'ta 4 metrekarelik garaj, sanatseverlerin buluşma noktası oldu.

Sivas'ta esnaflık yapan Bekir Doğan, yıllar önce motosiklet garajı olarak yaptığı alanı farklı bir amaçla değerlendirmeye karar verdi. Kaza yapıp motosikletini sattıktan sonra yaklaşık 4 metrekarelik garajı boşta kalan Doğan, burayı arkadaşlarıyla oturup sohbet edebileceği bir mekana dönüştürdü. Zamanla yoldan geçenlerin dikkatini çeken küçük alan, Doğan'ın sanatçılarla buluşma noktası haline geldi. Aşıklar, ozanlar, şairler ve yazarlarla bir araya gelen Doğan, burada çay eşliğinde sohbetler gerçekleştiriyor.

"Şiire, şairlere ve ozanlara karşı bir sevgim vardı"

Motor garajının sanatçıların buluştuğu bir yer haline geldiğini ifade eden Doğan, "Eskiden bir motorum vardı. Burayı motor garajı olarak yapmıştım, akşamları motorumu buraya çekiyordum. 6 yıl kadar kullandım daha sonra ufak bir kaza geçirdim. Eşim motorumu satmamı istedi ve ben de sattım. Burası garajdı daha sonra ben de burayı dostlarımla oturabileceğim bir yer haline getirdim. Şiire, şairlere ve ozanlara karşı bir sevgim vardı. Günümün büyük bir bölümünü burada geçiriyorum çayımı demliyorum ve bekliyorum bir iki arkadaş gelsin sohbet edelim muhabbet, edelim. Benim bu dört metre karelik garajım sanatçı arkadaşlarımın buluşma noktası oldu. Burada hep birlikte muhabbet edip sohbet ediyoruz. Şiirler okuyup, saz çalıp aşık atışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Burada dostlukları pekiştiriyoruz"

Şairler ve ozanlarla burada bir araya geldiklerini belirten şiir yorumcusu Faruk Bilge, "Burası küçük, nostaljik ve nazik bir yer. Tabiri caizse insan kalbi gibi. Bu küçük yürekten yerine göre büyük çalışmalar yapılabiliyor. Burada dostlukları pekiştiriyoruz. Edebiyat adına şairler ve ozanların dilinden eserleri, yaptığımız bir takım çalışmaları birbirimize aktarıyoruz. Bu topraklarda yetişen şairler, ozanlar ve aşıklar la bir araya geliyoruz. Bu nostaljik yerde kültürümüzün değerlerini paylaşmaya çalışıyoruz ve yeni çalışmaları birbirimizle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Burayı saraylara değişmem"

Burada aşık atışmaları ve fikir alışverişleri yaptıklarını dile getiren 30 yıldır aşıklık yapan Ömer Şahin, "Evimden sonra burası benim ikinci adresim. Bu mekanın küçük olduğuna bakmayın boyutu küçük ama benim gönlümde dönümü çok büyük. Burayı saraylara değişmem. Burada bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamıyorum, burada yaptığım samimi sohbetin tadını hiçbir yerde alamıyorum. Yaklaşık 30 yıldır aşıklık yapıyorum. Arkadaşlarımızla fırsat buldukça buraya gelip sohbet ediyoruz sohbet edip aşık atışmaları yapıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz" dedi. - SİVAS