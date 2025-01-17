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Sivas'ta Jandarma Komandolarına Deprem Arama Kurtarma Eğitimi

Sivas'ta Jandarma Komandolarına Deprem Arama Kurtarma Eğitimi
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Sivas'ta Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK timleri, Asayiş Komando Bölüğü personeline deprem öncesi, sırasında ve sonrasında arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde ekipman kullanımı ve enkaz altından kurtarma yöntemleri öğretildi.

Sivas'ta JÖAK'a bağlı JAK timlerince komandolara, deprem arama kurtarma eğitimi verildi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Birlik Komutanlığı (JAK) ekiplerince, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü personeline yönelik arama kurtarma eğitimi verildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uygulama alanında gerçekleştirilen eğitimde, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük komutanlığı personeline deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında; muhtemel deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak amacıyla güvenlik önlemleri, kurtarma operasyonları için gerekli olan adımlar ve ekipman kullanımı konuları işlendi.

Uygulamalı eğitimlerde ise personel, enkazda arama kurtarma tekniklerini öğrenme fırsatı bularak, kurtarma ekipmanlarının kullanımı, enkaz altından insan kurtarma yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri konularında eğitim verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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