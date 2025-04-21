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Sivas'ta Hac Adaylarına Eğitim Semineri Düzenlendi

Sivas'ta Hac Adaylarına Eğitim Semineri Düzenlendi
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Sivas İl Müftülüğü, 2025 yılında hacca gidecek vatandaşlar için Merkez Terminal Mahmut Dökmetaş Camii'nde 'hac eğitim semineri' düzenledi. Seminere yaklaşık 550 hacı adayı katıldı. Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak, seminerin hacı adaylarını manevi olarak hazırlamayı amaçladığını belirtti.

Sivas İl Müftülüğü tarafından 2025 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik "hac eğitim semineri" düzenlendi.

Merkez Terminal Mahmut Dökmetaş Camii'nde düzenlenen seminere yaklaşık 550 hacı adayının yanı sıra din görevlileri ve görevli ekip personeli de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya yaptı. 2025 yılında Sivas'tan 630 kişinin kutsal topraklara gideceğini belirten Altunkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura sonucunda Türkiye genelinde ise 84 bin 942 kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere seçildiğini söyledi.

Hac ibadetinin önemine değinen Altunkaya, "Hac, imkanı olan her Müslümanın belirli bir zaman diliminde, belirli mekanları ziyaret ederek yerine getirdiği bir ibadettir. Dünyanın dört bir yanından gelen; dili, kültürü, rengi ve ülkesi farklı, ancak gayesi ve duası ortak milyonlarca Müslüman, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-i Mutahhara'da ve Kabe-i Şerif'te ilahi huzura erişiyor. Sizler de ülkemizden seçilen ve Rahman'ın davetine icabet eden kullarsınız" dedi.

Altunkaya, seminerlerin hacı adaylarını manevi olarak hazırlamak ve kutsal yolculuğu planlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacı taşıdığını sözlerine ekledi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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