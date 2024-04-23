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Sivas'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sivas'ta kent meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törende şiirler okundu ve halaylar çekildi. Gösterileri izlemeye gelen aileler ise mutluluklarını dile getirdi.

Sivas'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

SİVAS - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sivas'ta kent meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlamaları, kent meydanında bulunan Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şiirler okunda halaylar çekildi. Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

"Bugün çok güzel geçti"

Sporla ilgili bir gösteri yapan Sarenur Açıl; "İlk başta çok heyecanlanmıştım şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Çok eğlendim. Bugün çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

"23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

Gösterileri izlemeye gelen aileler ise, "Benim oğlumda programa katıldı. Böyle bir bayram bize hediye edildiği için gayet mutluyuz. Bütün çocukların 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Yapılan programın ardında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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