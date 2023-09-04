Sivas Kongresi'nin 104. yılı Aliağa'da kutlandı

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında önemli yapı taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir tören ile anıldı.

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında önemli yapı taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir tören ile anıldı.

Anma törenine Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Av. Tuğba Oktay Bor, CHP Aliağa ilçe yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dernek üyeleri saygı duruşunda bulunup anıta çelenk koydu. Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Çelik yaptı. 4 Eylül'üm Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Çünkü bir milletin varoluşunun ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk, Sivas'ta 108 gün kalmıştır. Bu 108 günde kongre binasında yatağı mevcuttur. Fakat o günkü şartlar altında oradaki odasında kalmamış, her geceyi ayrı bir Sivaslı'nın evinde geçirmiştir. Bu da Sivaslıların ne kadar misafirperver olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda Sivas'ın 16 ilçesi vardır. Bu ilçeler arasında Zara'ya 3 defa gitmiştir. Hatta Zara'da 2 gece kaldığı oda da hiç özelliğini bozmadan duruyor. Mustafa Kemal Atatürk'te öyle bir irade vardır ki, hiç acele etmiyor ve 4 Eylül'de orada temelini atıyor. Kurtuluşun tarihi olan 9 Eylül 1922'de Yunan'ı denize döküyor, yine 1 yıl bekliyor ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti kuruyor. Bu büyük bir iradenin eseridir" diye konuştu. - İZMİR