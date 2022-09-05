BEYLİKDÜZÜ SİVAS KONGRE BİNASI HİZMETE AÇILDI

Beylikdüzü Belediyesi'nin Milli Mücadele ruhunu ilçede yaşatmak için hayata geçirdiği Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi hizmete açıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. yıldönümünde ilçeye kazandırılan merkezin cephesi, Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina ile birebir aynı tasarlanarak inşa edildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde ihtiyacımız olan güç ve ilhamı geçmişimizden alıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni nesillerine hizmet edecek olan bu yapı, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığına dair inancımızı tazeliyor' ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, ilçe protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katılım sağladı. Programda, Sivas halk oyunları ekibinin gösterisi ile Sivaslı sanatçı Pınar Dağdelen'in müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

'SİVAS KONGRESİ, MİLLET EGEMENLİĞİNE DAYANAN YENİ BİR DEVLETİN DOĞUŞUNUN MÜJDECİSİDİR'

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, '103 yıl önce bugün toplanan Sivas Kongresi'nde manda ve himaye reddedilerek vatanın bölünmez bütünlüğü kabul edildi. Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği gündür. Sivas Kongresi, millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin doğuşunun müjdecisidir. Sivas Kongresi, Milli Mücadele'nin önemli aktörlerinden olan kadınların örgütlenmesine de ön ayak olmuştur. Böyle özel bir günde ilçemize, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'ni kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın replikasını büyük bir titizlikle inşa ettiğimiz bu yapı, Milli Mücadele ruhunu başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm komşularımıza yaşatacaktır. İçerisinde; Sivas Kongresi Salonu, sergi salonları, eğitim sınıfları, kütüphane, etüt merkezi, robotik kodlama atölyesi, kadın el sanatları atölyesi bulunan merkezimiz Cumhuriyetimizin yeni nesillerine hizmet edecek. Bu merkezin ilçemize kazandırılmasında bizlerle iş birliği yapan Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile merkezimizin inşasını üstlenen Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

ÇALIK: AYDINLIK GELECEĞİN ANCAK GENÇLERLE BERABER İNŞA EDİLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Konuşmasının devamında gençler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çalık, 'Bugün ülkemizin kuruluşunda olduğu gibi, aydınlık geleceğin ancak gençlerle beraber inşa edilebileceğine inanıyoruz. Beylikdüzü'nde yaptığımız yatırımların büyük çoğunluğunun, gençlerimize ve geleceğimize yatırım niteliğinde olması da bundandır. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitimden istihdama, bilimden teknolojiye, sanattan spora kadar her alanda hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla gençlerin umudunu diri tutmaya devam edeceğiz. Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara imkan ve olanak sağlamanın çabası içerisinde olacağız. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde ihtiyacımız olan güç ve ilhamı geçmişimizden alıyoruz. Bu bina, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığına dair inancımızı tazeliyor. Beylikdüzü'nde halkımıza Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hizmet etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.