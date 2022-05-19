Sırrı Atalay'ın Adı Ardahan'da Yaşayacak - Haberler

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Senatörü Sırrı Atalay adına hatıra ormanı kurdu. Demir, "Türkiye Cumhuriyeti Senato Başkanlığını yapmış, Türk siyasi tarihine dürüstlüğü, vatan sevgisi ve Cumhuriyet aşığı olarak adını yazdırmış, değerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Ardahan Kalesi ile Kura Nehri kıyısında Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay adına dün düzenlenen hatıra ormanı ve rekreasyon alanı fidan dikme törenine Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AKP Milletvekili Orhan Atalay, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, AKP İl Başkanı Kaan Koç, Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

"SIRRI ATALAY'IN HEPİMİZDE BÜYÜK EMEKLERİ VAR"

Orman Genel Müdürlüğü ile beraber önemli bir ağaçlandırma yaptıklarını belirten CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şunları söyledi:

"Daha önemlisi Türk siyasi hayatına onurlu kişiliği ve mücadeleci ruhuyla damga vuran siyasi önderimiz, Sırrı Atalay Cumhuriyet senatosu ve uzun süre Cumhurbaşkanlığına vekalet etmiş yaklaşık 30 yıl siyaset geçmişi olan birkaç siyasetçiden biridir. Sırrı Atalay, hepimizde büyük emekleri var. Sırrı Atalay adını doğduğu topraklar olan Ardahan'da bir alana vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yakında Gölede de bir çalışmamız olacak. Tarihte ülkesine ve devletine hizmet etmiş önderlerimizin yaşatılması ve çocuklarımızın onlardan feyz almalarına katkı sunuyoruz. Bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Ardahan milletvekilimiz sayın Prof. Dr. Orhan Atalay, Tarım Orman Bakanımıza, Genel Müdürümüze, Erzurum Orman Bölge Müdürümüze ve bu çalışmada katkısı olan bütün orman teşkilatına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ardahan'ın bütün çevresini yeşillikler içerisinde olabilmesi için daha büyük çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

"BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR'E AİLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise şunları söyledi:

"Öncelikle Belediye Başkanımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum, bu bir ahde vefadır. Merhum Sırrı Atalay akrabam olmasaydı daha önceden farklı ve daha güzel yerlere ismini verebilirdik. Akrabalık olunca insan biraz geride durmayı tercih ediyor. Türk siyaset tarihinde siyaset ve erdemi birleştiren ender isimlerden biri olan Sırrı beyin adının Ardahan'ımıza hem de Kura Nehri'nin yanında orman ve yeşille özdeşleştirilmesi ve yaşatılması adına Belediye Başkanımız Faruk beye şahsım ve ailem adına aynı zamanda Ardahan Milletvekili olarak teşekkür ediyorum. 2011 yılında Ardahan Milletvekili olunca Ardahan'ın geriye dönük edebiyat geçmişinde Kura nehrini çok kullanılmadığını fark ettim. Neden? Nehrin kenarında çok nadir şehirler vardır bizim bu kadar güzelliklerimiz var ama neden edebiyatı bir geçmişi yok? Bizim hedefimiz nehri şehirle buluşturacağız. Nehir ve şehir yüz yüze bakmalıdır. Birinci etap girişimlerimizi tamamladık ve ikinci etap girişimlerimize de başladık. Askeriyeden aldığımız bölümü güzel bir millet bahçesi yapacağız. Tarihi yapılar içinde. Ekonomik dalgalanmalar yüzünden ilk yapmış olduğumuz ihale tasfiye edildi. Bu yüzden bir iki ay içinde dalgalanmaların düşmesiyle birlikte yeni bir ihale yaparak Millet Bahçesi projemizi başlatıp hayata geçireceğiz."

"AHDE VEFA ÇOK ÖNEMLİ VE ÇOK DEĞERLİDİR"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de şöyle konuştu:

"Çok anlamlı bir etkinlik. Dünyamızın ekolojik düzenini geliştirecek olan ağaç ekimi ile bazı tedbirleri almalıyız. İnsanoğlu ile beraber birçok canlının yaşadığı dünyamızda ormanları ve eko sistemi geliştirmeliyiz. İlimizin en önemli tarihi ve kültürel değeri olan Ardahan kalesinin aynı zamanda önündeyiz. Her yıl bu değerimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu girişimlerle şehrimizi hem Ardahanlılar hem de şehrimize gelecek olan turistiklere ayrı bir güzellik sağlayacaktır. Yapımı devam eden Millet Projesi de tamamlanıp çevre düzenlemesi de yapıldığında içinde millet kütüphanesi ve millet kıraathanesi olacak. Ahde vefa çok önemli ve çok değerlidir. Ülkemize memleketimize hizmet etmiş isimlerin tanınması ve bilinmesi onlara karşı olan minnetimizi bu tür vesilelerle gösterilmesi çok değerlidir. Sırrı Atalay çok değerli ve saygı değer bir kişiliktir. Milletvekili olduğu dönemlerde buraya çok hizmeti olmuştur kendisini rahmetle anıyorum. Burada ağaçlandırma faaliyetinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum."