Şırnak'ta 70 konut, 2 cami ve sağlık merkezi yapımı devam ediyor

Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallede 70 konut, 1 sağlık yaşam merkezi, 2 cami ve taziye evi ile 4 dükkanın inşaatı eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölgenin çehresini değiştirmesi beklenen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi. Milletvekili Tatar'ın saha incelemesinde özellikle cami inşaatındaki son durum ele alınırken, yapının Ramazan Bayramında ibadete açılabilmesi için gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Çalışmaların hedeflenen tarihe yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı ifade edildi.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Gazipaşa Mahallesi'nde modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş yeni yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm hamlesiyle hem konut ihtiyacının karşılanması hem de mahallede sosyal yaşamın canlandırılması amaçlanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı