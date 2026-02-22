Haberler

Şırnak'ta 70 konut, 2 cami ve sağlık merkezi yapımı devam ediyor

Şırnak'ta 70 konut, 2 cami ve sağlık merkezi yapımı devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 70 konut, sağlık yaşam merkezi, cami ve dükkan inşaatları sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Şırnak merkez Gazipaşa Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahallede 70 konut, 1 sağlık yaşam merkezi, 2 cami ve taziye evi ile 4 dükkanın inşaatı eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölgenin çehresini değiştirmesi beklenen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi. Milletvekili Tatar'ın saha incelemesinde özellikle cami inşaatındaki son durum ele alınırken, yapının Ramazan Bayramında ibadete açılabilmesi için gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Çalışmaların hedeflenen tarihe yetiştirilmesi için yoğun mesai harcandığı ifade edildi.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Gazipaşa Mahallesi'nde modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş yeni yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm hamlesiyle hem konut ihtiyacının karşılanması hem de mahallede sosyal yaşamın canlandırılması amaçlanıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı, 4 ameliyat geçirdi

Geçmeyen öksürük 35 binde bir görülen hastalık çıktı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı