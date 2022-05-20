Sinoplu Emlakçı: "Konutta Faizin Düşürülmesi Büyük Müteahhite Yarayan Bir Olay"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta emlakçılık yapan Ahmet Atalay, "0,99'a faiz düşürmesi de büyük müteahhitlere yarayan olay. Yani bugün ufak bir şehirde 2 tane evli memur çalışanın dahi parasının yetmeyeceği bir oran. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir evli çift 1 trilyonluk bir ev almış olsa aylık ödeyeceği faiz oranı 16 bin TL. Bunu hangi insan hangi hane öder?" dedi.

Sinop'ta emlakçılık yapan Ahmet Atalay, "Zam, zam nereye kadar? Boşalan kasayı doldurmak mı dertleri? Bir de bizim üzerimizden kazanıyor yani. Kaşıkla veriyor. Eskiden kepçeyle alıyorlardı. Şimdi ise kovayla alıyorlar. O duruma gelmiş Türkiye. Bizim 1 hafta evvel sorduğumuz evin fiyatı 1 hafta sonra 2 katı oluyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ne olacak biz nasıl ev satacağız? Eve nasıl ekmek getireceğiz? Bunu düşünür hale geldik" dedi.

"KİMSE ZAMLARI DIŞ MİHRAKLARA BAĞLAMADI"

Sinop'ta yaklaşık 10 yıldır emlak esnafı olan Ahmet Atalay, konut zamlarındaki artışların çimento, tuğla ve demire gelen zamlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

" Türkiye'de konut fiyatlarının artma sebebi demire, çimentoya, tuğlaya gelen zamlardır. Gelen zamlardan dolayı fiyat patlaması oldu. Dolayısıyla bu fiyat artışları başladı. Bundan 6 ay evvel 500 bin liralık evin fiyatı 1 trilyon 200 bin TL oldu. O zaman demirin tonu 3 bin 600 TL'ydi. Şimdi demirin tonu 17 bin TL. Dolayısıyla tabi bu da ev fiyatlarını etkiliyor. Maalesef hükümetin yapmış olduğu bu zamlar bütün tüketicinin veya alıcının büyük ölçüde ekonomik sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Ben 51 yaşındayım bu kadar zamlar geldi geçti hiç kimse dış mihraklara bağlamadı işi. Dolayısıyla bunlar kurtuluş yönleri tabi bu şekil. Bunlar da bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Dolayısıyla dertleri boşalan kasayı doldurmak ve çok enteresandır ki faiz düşürmesi çıkarmışlar. 0,99'a bir faiz düşürmesi de büyük müteahhitlere yarayan olay. Yani bugün ufak bir şehirde 2 tane evli memur çalışanın dahi parasının yetmeyeceği bir oran. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir evli çift 1 trilyonluk bir ev almış olsa aylık ödeyeceği faiz oranı 16 bin TL. Bunu hangi insan hangi hane öder?"

"ESKİDEN KEPÇEYLE ALIYORLARDI. ŞİMDİ İSE KOVAYLA ALIYORLAR"

Bana gelen müşteriler biraz kaba bir tarif olacak ama lanet ediyorlar. Biz de mahcup oluyoruz. Bizim 1 hafta evvel sorduğumuz evin fiyatı 1 hafta sonra 2 katı oluyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ne olacak biz nasıl ev satacağız? Eve nasıl ekmek getireceğiz? Bunu düşünür hale geldik. Türkiye'nin ekonomi durumunu biliyorsunuz. Ekmeğe, ete, süte her şeye zam geldi. Bunun yanında demire, tuğlaya, çimentoya zam geldi. Bu sefer müteahhit ne yapıyor? 200'e mal ettiği malı 400 liraya 500 liraya mal ediyor. 700-800'e satmak zorunda. Bunun için şu anda Türkiye uçurumun dibinde hatta düşmüş tek tek ayağı uçurumun içinde. Kimse kimseyi kandırmasın. Uyuyanlar artık uyandı. Zam zam nereye kadar? Boşalan kasayı doldurmak mı dertleri? Bir de bizim üzerimizden kazanıyor yani. Kaşıkla veriyor. Eskiden kepçeyle alıyorlardı. Şimdi ise kovayla alıyorlar. O duruma gelmiş Türkiye. Bir an evvel sandık gelsin."