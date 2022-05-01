Sinoplu Balıkçı: Barbunun Fiyatı Etin Fiyatını Solladı. İnsanlar Artık 2 Dilim, 3 Dilim Alarak Alışveriş Yapıyor

SİNOP (ANKA) - Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Şu an barbunun fiyatı, etin fiyatını solladı. İnsanlar, artık iki dilim, üç dilim alarak alışveriş yapıyor. 'Bir tane kefal, levrek alabilir miyim' diyorlar. İkiye böldürüp alanlar bile var" dedi.

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan barbunya, kilogramı 160 liradan satışa sunuluyor. Sinop'ta tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, limana az miktarda avladıkları barbunya ile döndü.

"BALIĞI İKİYE BÖLDÜRÜP ALANLAR BİLE VAR"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şunları söyledi:

"Şu an barbunun fiyatı, etin fiyatını solladı. Vatandaşların alım gücü çok zayıf. İnsanların durumu zaten iyi değil. Gelen vatandaşlar, mesela 'Yarım kilogram mezgit istiyorum' diyor. 'Yarım kilogram barbun istiyorum' diyor. 'İki dilim somon alabilir miyim' diyor. İnsanlar, artık iki dilim, üç dilim alarak alışveriş yapıyor. 'Bir tane kefal, levrek alabilir miyim' diyorlar. İkiye böldürüp alanlar bile var. İnsanların alım güçleri bayağı bir düştü. Bizim de alışverişlerimiz düştü. Fiyatlar yükseldi. Çünkü levrekler yurt dışına ihracata gidiyor. Orada dolar, euro ile satıyorlar. Kısmen fiyatları da yükseltiyorlar. Son dönemlerde bizim işlerimiz çok düştü. Bir de balığın yasak dönemine denk geldik. Dip avcılığı başlaması gerekirken havalar müsaade etmedi. 15-20 gündür sürekli hava esiyor. Levrek satamadık, çupra satamadık. Satamıyoruz. Alım güçleri çok düştü."