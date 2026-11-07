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Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kıyıda kuvvetli sağanak bekleniyor

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Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kıyıda kuvvetli sağanak bekleniyor Haber Videosunu İzle
Sinop'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kıyıda kuvvetli sağanak bekleniyor
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Sinop'ta sıcaklıkların düşmesiyle Dranaz ve Soğuksu mevkileri ile Ayancık ilçesindeki Çangal Dağı kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji, Sinop merkez ile Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçelerinde yarın 06.00'ya kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dranaz ve Soğuksu mevkileri ile Ayancık ilçesindeki Çangal Dağı beyaza bürünürken, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Sinop genelinde son günlerde etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Kasım ayında etkili olan kar yağışıyla Dranaz ve Soğuksu mevkileri ile Ayancık ilçesindeki Çangal Dağı beyaza büründü. Öte yandan, kent merkezi ve kıyı bölgelerde ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Sinop merkez ile Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı bölgelerde ise 50 ila 75 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bugün saat saat 03.00 itibarıyla başlayan meteorolojik uyarının, yarın saat 06.00'ya kadar devam emesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
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