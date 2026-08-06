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Sinop'ta Yükümlüler Adliye Tadilatında Görev Aldı

Sinop'ta Yükümlüler Adliye Tadilatında Görev Aldı
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Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla başlattığı kamu hizmeti çalışmaları kapsamında, Sinop Adliyesi Ek Binası'ndaki tadilat ve iyileştirme işlemlerinde yükümlüleri görevlendirdi. Bu sayede hem kamu bütçesine katkı sağlanıyor hem de yükümlülerin sorumluluk bilinci güçlendirilerek sosyal hayata uyumları destekleniyor.

Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu hizmetlerine katkı sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında hareket eden yükümlüler, Sinop Adliyesi Ek Binası'nda başlatılan tadilat ve iyileştirme çalışmalarında aktif olarak görev alıyor. Bina içerisindeki bakım, onarım ve yenileme süreçlerine destek sağlayan yükümlüler, bir yandan kamu bütçesine katkıda bulunurken diğer yandan da sorumluluk bilincini pekiştiriyor.

Yürütülen projeyle ilgili yapılan açıklamada, çalışmaların temel amacının yükümlülerin üretken bireyler olarak topluma yeniden entegrasyonunu desteklemek olduğu vurgulandı. Topluma kazandırma ve iyileştirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu tür kamu hizmeti faaliyetlerinin, yükümlülerin sosyal hayata adaptasyonuna büyük katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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