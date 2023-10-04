Sinop'ta Pazarcılık Yapan Esnaf: "Haftada 2 Gün 7 Bin Lira Mazota Para Veriyorum.

Sinop'ta pazarcılık yapan İrfan Uçan, "Haftada 2 gün 7 bin lira mazota para veriyorum ben. 4 bin lira da poşete para veriyorum etti 11 bin lira. Ben zaten 10 bin lira para kazanıyorum. Böyle bir şey yok. 3 adam çalışıyor yanımda. Ben bu adamlara ne vereceğim? Kendi evim, ailem, çocuklarım var. Gerçekten zor durumdayız" dedi. Pazarcı Şaban Alaçamlı ise "Satıcı da mağdur, alıcı da mağdur. Öyle bir kısır döngü içerisine gidiyoruz” diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta pazarcılık yapan İrfan Uçan, "Haftada 2 gün 7 bin lira mazota para veriyorum ben. 4 bin lira da poşete para veriyorum etti 11 bin lira. Ben zaten 10 bin lira para kazanıyorum. Böyle bir şey yok. 3 adam çalışıyor yanımda. Ben bu adamlara ne vereceğim? Kendi evim, ailem, çocuklarım var. Gerçekten zor durumdayız" dedi. Pazarcı Şaban Alaçamlı ise "Satıcı da mağdur, alıcı da mağdur. Öyle bir kısır döngü içerisine gidiyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün kurulan pazarda satış yapan esnaf, mazot zammından ve artan maliyetlerden; vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Pazarcı esnafı İrfan Uçan, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"HAFTADA 2 GÜN 7 BİN LİRA MAZOTA PARA VERİYORUM"

"Durum çok kötü. Her şey 3 katına çıktı. Üzümün kilogramı 40 lira. Biz bunu geçen sene 15 liraya satıyorduk. Müşteri ihtiyacı olduğu için almak zorunda fakat 2 alacaksa 1 alıyor. Ürünlere bu kadar zam gelmesinin sebebi mazotun artması. Mazotun litresi 40-45 lira. Biz 2 araba geliyoruz buraya 4 bin lira mazot yakıyoruz. Biz de kar etmek zorundayız. Zararına iş yapmak şansımız yok. Aşırı bir artış var ürünlerde. Sattığımız domates geçen sene 5 liraydı, şimdi 12 buçuk lira. Fiyatlar yüzde 3 katladı. İnsanlar artık yarım kilogram alıyor. 3 alacaksa 2, 2 alacaksa 1 alıyor. Durum gerçekten kötü. Maksimum kötü. Bundan da kötü olur mu bilmiyorum ama kötü yani. Bu saatte tezgahlarımızın çok kalabalık ve yoğun olması lazım. Bizim için ürünün pahalı olması kötü bir durum. Biraz daha fiyatı düşük olsa biz bunu daha çok satarız ve daha çok kazanırız. Haftada 2 gün 7 bin lira mazota para veriyorum ben. 4 bin lirada poşete para veriyorum etti 11 bin lira. Ben zaten 10 bin lira para kazanıyorum. Böyle bir şey yok. 3 adam çalışıyor yanımda. Ben bu adamlara ne vereceğim? Kendi evim, ailem, çocuklarım var. Gerçekten zor durumdayız. Önceden mazotun litresi 10- 15 liraydı. Poşet 5- 6 liraydı. Şimdi mazot 40 lira, poşet 25- 30 lira. Müşteri yarım kilogram ürün alıyor, mecbur poşet veriyoruz vermesek olmuyor."

"SEÇİM ÖNCESİ MAZOT 19 LİRAYDI, ŞU ANDA 40 LİRANIN ÜZERİNDE"

Pazarcı esnafı Şaban Alaçamlı şunları söyledi:

"Haftanın 2 günü Sinop'a geliyoruz. Geldiğimiz bu süre içerisinde müşterilerle birebir irtibatta olduğumuz bazı konularda mazotun yükselmesinden dolayı bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda bize yansıyor. Mazot pahalı. Pahalı olduğu için de istediği alışverişi yapamıyor ve mağdurlar. Bir şekilde mağduriyetlerini gidermek için kendi dahlinde bütçesi neye el verirse onun tasarrufunu yapıyor. Onlar da mağdur, satıcı da mağdur, alıcı da mağdur. Öyle bir kısır döngü içerisine gidiyoruz. Seçim öncesine baktığımız zaman mazot 19 liraydı, şu anda 40 liranın üzerinde. Bu bütün ham maddelere yansıyor. Emekli maaşlarında da bir artış olmadı, memur maaşlarında da çok fazla bir artış olmadı. Gelirler artmadı ama giderler arttı. Sonuçta ekside vatandaş. Onun yansıması da bir şekilde bize oluyor. Bunun böyle gitmeyeceğini herkes biliyor. Tüketicinin gelirinin yükselmesi lazım. Onun akabinde çok fazla bir artış söz konusu değil. Herkes onu bekliyor. Piyasa fiyatları da çok yüksek. Sonuçta mazot pahalı. Üretici de üretim yapamıyor. Ürettiğinin de satışından memnun değil. Öyle bir kısır döngü içerisinde gidip geliyoruz."

Pazarcı esnafı Yaşar Kunduz, "Her şey pahalı. Mazot yerinde durmuyor, fiyatlar yerinde durmuyor. Alış azaldı, 200 gram alıyor vatandaş artık. Parası yok ki nasıl alsın? Biz Bafra'dan geliyoruz. Geçen sene ile bu sene arasında gelişimizde 1000 lira fark var. Müşterinin alım gücü çok zor. Bizim para kazanma durumumuz da düşüyor. Malı getirip tezgaha koyuyoruz, çoğu zaman aynı malı toplayıp geri getiriyoruz" dedi.

"EMEKLİYE 8 BİN LİRA BİLE VERMEDİLER, ORTALIĞI DUMAN ETTİLER"

Pazara alışveriş yapmak için gelen Muzaffer Gençdoğan, "Her şey uçmuş. Mevsimde değişiyor artık kış mevsimi başlıyor fiyatlar daha da pahalanacak. Vatandaşın hali perişan. Zaten gizlenen ama fiili enflasyona bakıldığında yani çarşı pazar enflasyonuna bakıldığında alım gücü geçen yıla göre 3 kat düşmüş vaziyette. Biz evde, temel maddelerimizi pazardan alırken bir nevi istatistik tutuyoruz. Kıyaslama yaparsam 1 hafta önce aldığım malzeme ile 1 hafta sonra aldığım malzeme arasında yaklaşık 200 lira fark oluşuyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Berbat durumda. 100 lira 10 liraya dönüştü sanki. Eskiden 10 lira olan ürünleri şimdi 100 liraya ancak alabiliyorsun. Emekliye 8 bin lira bile vermediler, ortalığı duman ettiler. Emekliyi muhtaç ettiler yani. Alım gücümüz çok düştü. Her gün daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor ama televizyon haberlerinde ballandıra ballandıra iyiye gidildiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.