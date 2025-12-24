Haberler

Gençler Sinop'u tanıyor

Gençler Sinop'u tanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta yürütülen 'Sinopumuzu Tanıyalım Projesi' kapsamında, Gerze ilçesindeki öğrenciler kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekanları rehberler eşliğinde ziyaret ederek bilgi kazandılar. Proje kapsamında Arkeoloji Müzesi, Alaaddin Camii, Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi ve Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi ziyaret edildi.

Sinop'ta öğrenciler, kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekanları keşfederek bilgi ve deneyim kazandı.

Sinop başlatılan "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında, Gerze ilçesinde ikamet eden ve daha önce Sinop kent merkezini görme fırsatı bulamayan öğrenciler, rehberler eşliğinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenciler ilk olarak Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, bölgenin tarih öncesi ve antik dönemlere ait eserler hakkında bilgi aldı. Ardından rehber eşliğinde Alaaddin Camii'ne geçen öğrenciler, caminin tarihi mimarisi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler daha sonra Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençler burada kitaplarla buluşurken, kütüphanenin bilgi kaynakları ve hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin son durağı ise Sinop'un en önemli turistik ve tarihi mekanlarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi oldu. Öğrenciler, cezaevi tarihini ve buradaki yaşamı rehberler eşliğinde yerinde görerek öğrenme imkanı buldu.

Projeye katılan öğrenciler, kent merkezindeki bu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıma fırsatı buldukları için duydukları memnuniyeti dile getirirken, yetkililer projenin önemine vurgu yaptı.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" ile genç nesillerin il kültürünü daha yakından tanımasının hedeflendiği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran özel labaratuvardan çıkarken görüntülendi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi