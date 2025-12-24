Gençler Sinop'u tanıyor

Sinop'ta öğrenciler, kent merkezindeki tarihi ve kültürel mekanları keşfederek bilgi ve deneyim kazandı.

Sinop başlatılan "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında, Gerze ilçesinde ikamet eden ve daha önce Sinop kent merkezini görme fırsatı bulamayan öğrenciler, rehberler eşliğinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenciler ilk olarak Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, bölgenin tarih öncesi ve antik dönemlere ait eserler hakkında bilgi aldı. Ardından rehber eşliğinde Alaaddin Camii'ne geçen öğrenciler, caminin tarihi mimarisi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler daha sonra Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençler burada kitaplarla buluşurken, kütüphanenin bilgi kaynakları ve hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin son durağı ise Sinop'un en önemli turistik ve tarihi mekanlarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi oldu. Öğrenciler, cezaevi tarihini ve buradaki yaşamı rehberler eşliğinde yerinde görerek öğrenme imkanı buldu.

Projeye katılan öğrenciler, kent merkezindeki bu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıma fırsatı buldukları için duydukları memnuniyeti dile getirirken, yetkililer projenin önemine vurgu yaptı.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" ile genç nesillerin il kültürünü daha yakından tanımasının hedeflendiği belirtildi. - SİNOP