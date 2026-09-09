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Sinop’ta nesiller buluştu, birlikte turşu kurdu

Sinop’ta nesiller buluştu, birlikte turşu kurdu
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan minikler ile Sinop Huzurevi sakinleri kış hazırlıklarında bir araya gelerek turşu kurdu.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan minikler ile Sinop Huzurevi sakinleri kış hazırlıklarında bir araya gelerek turşu kurdu.

Sinop'ta nesiller arası bağları güçlendirmek ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde yetişen çocuklar ile huzurevinde kalan yaşlılar, kış hazırlıkları kapsamında aynı sofrada buluştu.

Çocuklar ve huzurevi sakinlerinin omuz omuza vererek hazırladığı turşular renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin neşesi ile yaşlıların tecrübesinin birleştiği etkinlikte kurulan turşular, nesiller arasındaki sevgi ve dayanışma köprüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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