Sinop'ta Minik Öğrenciler Polislerle Anlamlı Bir Projeye İmza Attı

Sinop'ta minik öğrenciler polisler ile birlikte anlamlı bir projeye imza attı.

Gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlanmak üzere kurulan stantta kendi emekleriyle hazırladıkları resim çerçevelerini ve sukulent bitkilerini satan minikler büyük takdir topladı. Sinop Zübeyde Hanım Anaokulu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde "Hayata Güvenle Gülümse" etkinliği gerçekleştirildi. Dün Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler, polis ekipleri ile birlikte kendi emekleriyle hazırladıkları resim çerçevelerini ve sukulent bitkilerinin satışını yaptı. Tüm çerçeve ve sukulentlerin satıldığı etkinliğin gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlandı.

Etkinlikte konuşan Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, "Zübeyde Hanım Anaokulundan öğretmenlerimiz bize geldiler ve birlikte nasıl bir şey yapabiliriz diye sordular. Amaç çok ulvi bir amaç. El ettikleri gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlamak istediklerini söylediler. Biz de projeye destek olduk ve çocuklarla birlikte biz de saksılara sukulent dikerek bugün satışını yaptık. İl Milli Eğitim Müdürümüze, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürümüze ve hocalarımıza, velilerimize, tabii ki çocuklarımıza ve etkinlikte bizi yalnız bırakmayan tüm Sinoplulara çok çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarla güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyoruz. Onlar da el emeği göz nuru yaptıkları şeyleri sergileyip satarak beğeni kazandıklarının farkındalar. Onlara da bu işi özendirmiş olduk ve bir anlam kattık. Katılım sağlayan destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Yusuf Haskılıç da etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında "Bugün bu etkinliğimizdeki gelirleri Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine bağışlanacak. Bana göre çıktığımız bu yol güzel bir yol. Bu etkinliği yapan Dilek Hanım'a, öğrencilere ve değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Herkesin kesesine bereket" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organize edilmesinde büyük emeği geçen Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Dilek Aksoy ise, çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Sinop halkı ve sevgili müdürlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Çok onurlandık. Çocuklarımızla bir yolculuğa çıktık. 'Hayata güvenle gülümse' dedik. Çok heyecanlıydık. Minik eller çok çalıştı. Büyük hayallerle başladık ve hayallerimiz gerçek oldu. Şimdi bu elde ettiğimiz geliri şehit ailelerine bağışlayacağız. Çocuklarımız için güzel bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Empati kurma, sorumluluk alma gibi birçok kazanım elde ettiler. Bu açıdan da çok mutluyum. Sayın Emniyet Müdürümüz bizlere desteklerini sundular ve polislerimizle beraber çocuklarımız çiçek dikim etkinliği yaptılar. Daha sonra resim çerçevelerimizi boyadık. Bu çerçevelerimizi da Gazimiz Seyfi Özdemir hiçbir ücret talep etmeden bizlere hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün buradayız. Satışımızı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Etkinliğe Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rıza Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri, öğrenci velileri ve protokol üyeleri katıldı. - SİNOP