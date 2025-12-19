Haberler

Sinop'ta Hz. Mevlana anma programı

Sinop'ta Hz. Mevlana anma programı
Güncelleme:
Sinop'ta 'Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları' etkinliği, Hz. Mevlana'nın vuslatının 752. yıl dönümüne özel bir programla gerçekleştirildi. Programa akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı. Dr. Gülsüm Rüveyda Gül, Mevlana'nın öğretilerini ve insan anlayışını katılımcılarla paylaştı.

Sinop'ta geleneksel " Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları" etkinliği, bu hafta Hz. Mevlana'nın vuslatının 752. yıl dönümüne özel bir programla gerçekleştirildi.

Meydankapı Genç Ofis'te "Huzur Vakti: Vuslatın 752. Yılında Mevlana ve İnsan" temasıyla düzenlenen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Bilgin ve Prof. Dr. Rıza Bayrak, akademik ve idari personel, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı'nın moderatörlüğünde düzenlenen programda konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Gülsüm Rüveyda Gül yer aldı. Gül, Hz. Mevlana'nın yaşamı, öğretileri ve insan anlayışı üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Gül, Mevlana'nın evrensel mesajlarını katılımcılarla paylaşarak, insanın kendini tanıma yolculuğu, sevgi ve hoşgörü anlayışı, toplumsal barış ve huzur kavramları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Mevlana'nın öğretilerinin asırlar boyunca insanlara rehberlik ettiğini ve günümüzde de modern dünyada yol gösterici olmayı sürdürdüğünü aktaran Dr. Gül, katılımcılara manevi bir bakış açısı kazandırdı. Etkinlik, dinleti bölümü ile sona erdi. - SİNOP

