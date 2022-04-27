Sinop'ta Gezi Davası İçin Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Gruba Polis Engeli

SİNOP (ANKA) -

MUSTAFA USTA

Sinop'ta, Gezi Davası'nda verilen mahkümiyet kararına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Sinop'ta, İtfaiye Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na yürümek ve sonrasında basın açıklaması yapmak isteyen Sinop Emek ve Barış Platformu üyeleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Basın açıklamasını Sinop Adliyesi önünde yapmak isteyen platform üyelerine izin verilmedi.

Polis, İtfaiye Caddesi'nden başlatılan yürüyüşü 20 metre ileride durdurdu. Polis, izinli olmadığı için platform üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi. Platform üyeleri, "Tüm Türkiye'de adliye önünde yapılan açıklama burada neden engelleniyor" diyerek bu duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren tartışma sonrası, platform üyelerinin Atatürk Caddesi üzerinden slogan atmadan ve kaldırımdan yürümelerine izin verildi. Ancak platform üyeleri kaldırımı kullanmadı ve sloganlar atarak yürüyüşüne devam etti. Uğur Mumcu Meydanı'na varan platform üyeleri, basın açıklaması burada yaptı.

"GEZİ HALKTIR, YARGILANAMAZ"

Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milyonlarca kişinin özgürlük ve daha yaşanılası bir Türkiye talebinin ortaya çıkardığı Gezi Direnişi ve onun miras bıraktıklarını yok etmek için açılmış olan Gezi Davası'nın karar duruşmasında hukuk tarihinde görülmemiş bir şekilde verilen dayanaktan yoksun, ağır, haksız ve hukuksuz cezalar, Türkiye'de hukukun kalmadığı gibi vicdanın kalmadığını da gösteren bir utanç belgesi olarak tarihte yerini almıştır. Gezi direnişi, ülkede kurulmaya çalışılan antidemokratik, baskıcı ve faşizan sisteme karşı bir başkaldırı ve ülkede her kesimin katılımı ile büyüyerek milyonları aşan barışçıl bir halk direnişidir. Esas olarak bu davanın açılmasının temel nedeninin, Gezi'nin barışçıl bir halk direnişi haline dönüşmesi ve Gezi direnişinin ortaya çıkardığı birlikte başarma anlayışı ve o anlayışın özgürlük taleplerinden öç almaya yönelik olduğu Türkiye'de değil tüm dünyada bilinmektedir. Bu nedenle şunu yüksek sesle bir kez daha ifade ediyoruz ki Gezi halktır ve yargılanamaz."