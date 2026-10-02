Haberler

Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler Sabahattin Ali Parkı'na yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler Sabahattin Ali Parkı'na yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin katılımıyla öğrenciler için yürüyüş etkinliği düzenlendi. Barış Manço Parkı'ndan Sabahattin Ali Parkı'na yürüyen grup, molanın ardından dönüşte basketbol şut etkinliğine katıldı.

Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin katılımıyla düzenlendi. Etkinlikte İstiklal Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sinop Anadolu Lisesi öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri yer aldı. Barış Manço Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, yürüyüşte Sabahattin Ali Parkı'na kadar yürüdü. Öğrenciler, parkta verilen molanın ardından aynı güzergahtan Barış Manço Parkı'na döndü. Yürüyüşün ardından Barış Manço Parkı'ndaki basketbol sahasında öğrencilerin katılımıyla basketbol şut atma etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın önemine dikkat çeken çeşitli faaliyetlerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı

24 saatte ikinci zam geldi! Tabeladaki rakamı gören bir daha baktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...