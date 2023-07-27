Sinop'ta Bu Yıl 4'ncüsü Yapılması Beklenen Kuzeyfest Valilik Kararıyla Yasaklandı, Vatandaş Tepkili

Sinop Valiliği, daha önce üç kez düzenlenen ve bu sene de 3-6 Ağustos arasında yapılması planlanan Kuzeyfest festivalini "güvenlik gerekçesiyle” yasakladı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Sinop Valiliğinin elimize ulaşan ret yazısında güvenlik gerekçelerinden bahsediliyor. Bu etkinlik daha önce 3 defa yapıldı. Güvenlik güçlerinin engelleyemeyeceği bir olay yaşanmadı" dedi. Vatandaşlar da valilik kararına tepki gösterdi.

MUSTAFA USTA

Sinop Valiliği, daha önce üç kez düzenlenen ve bu sene de 3-6 Ağustos arasında yapılması planlanan Kuzeyfest festivalini "güvenlik gerekçesiyle" yasakladı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Sinop Valiliğinin elimize ulaşan ret yazısında güvenlik gerekçelerinden bahsediliyor. Bu etkinlik daha önce üç defa yapıldı. Güvenlik güçlerinin engelleyemeyeceği bir olay yaşanmadı" dedi. Vatandaşlar da valilik kararına tepki gösterdi.

Sinop Valiliği, daha önce kentte üç kez düzenlenmiş olan Kuzeyfest festivalinin bu yıl "güvenlik gerekçesiyle" yapılamayacağına karar verdi ve bu karar ilgili derneğe iletildi. Dernek yöneticileri ve vatandaşlar konuyla ilgili tepkilerini şöyle ifade ettiler:

"YAPILAMAMA GEREKÇESİNİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz: "Bu yıl 4.'sü yapılacak olan Kuzeyfest'i herkes bekliyor. Bu yılki yapılamama gerekçesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Daha detaylı bir açıklama bekliyorduk, ama gerçekten bu festivalin yapılmasını reddedecek gerekçe göremiyoruz. Daha önceki yapılan festivallerde de bunu gerektirecek bir olay yaşanmadı. 50 kişinin bile bir araya geldiğinde bile yaşanabilecek ufak tefek olaylar bu festivalin reddedilmesine gerekçe olamaz diye düşünüyorum. Tabii kentimizde istemeyen vatandaşlar olabilir. Herkes belli olayların, belli etkinliklerin yanında ya da karşısında olabilir ama Sinop, hoşgörü kenti. Türkiye'nin defalarca en mutlu kenti. Gençlerin ve herkesin rahatlıkla, huzurla, mutlulukla anıldığı, insanların güler yüzüyle, insanlarıyla meşhur bir kentte böyle bir etkinliğin, binlerce insanın günlerce beklediği, binlerce insanın Ağustos programını ona göre yaptığı, belki de harçlıklarını o etkinliğe göre ayırdığı festivalin reddedilmesi anlaşılır gibi değil. Kabul etmek istemiyoruz. Kabul de etmiyoruz.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ENGELLEYEMEYECEĞİ BİR OLAY YAŞANMADI"

Sinop Valiliği'nin elimize ulaşan ret yazısında güvenlik gerekçelerinden bahsediliyor. Bu etkinlik daha önce 3 defa yapıldı. Güvenlik güçlerinin engelleyemeyeceği bir olay yaşanmadı. Bu etkinlikte Sinop esnafına, Sinop turizmine ve hedeflediğimiz nitelikte turizm anlamında ulaşıldı. Umarım bizlerce yeterli olmayan bu gerekçe, tekrar gözden geçirilir. İdare mahkemesinden umarım olumlu bir karar çıkar. Umarım yine festival yapılır ve binlerce gencimiz ve Sinop'un küçük esnafı kazanır. Festivalde sadece gençler yok. Orta yaşlılar ve hatta çocuklarını festival alanında uyutan insanlar var. Daha önceki seneler de çok güzel 4 gün geçirdiler. Umarım yine yapılır ve Sinop bir yasaklar kenti olmadığını kanıtlar."

"ASIL GEREKÇE BUNU BİRTAKIM İNSANLARIN İSTEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Çobanoğlu: "Sayın valimizin açıkladığı yazıda aslında herhangi bir gerekçe yok. Güvenlik gerekçesi gibi bir şey var ama daha önce Kuzeyfest etkinliklerinde herhangi bir olay olmadı ya da ona benzer bir sıkıntı yaşanmadı. O kadar kişinin de bir araya geldiği yerlerde olay çıkabilir. Burada da basit olaylar çıktı sadece. Gerekçe böyle gösteriliyor ama ben bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. Bence asıl gerekçe bunu birtakım insanların istemediğini düşünüyorum. Birileri var bunlar bu tür etkinlikleri istemiyorlar. Bunun arkasında alkol, uyuşturucu var gibi lafların arkasına sığınarak bu tür etkinliklere karşı duruyorlar. Böyle baktığımız zaman her şeyden korkmamız lazım o zaman. Bütün barların, restoranların kapatılması lazım o zaman. Hatta bence denize giren insanlar bazen boğuluyor. Onlara da denize girmeye yasaklayıp oturalım. Böyle bir hayat yok tabii ki.

"CRUİSE GEMİLER GELİYOR, TURİSTLERİ ALIYORUZ. HERKES MEMNUN AMA TURİSTE BİR ETKİNLİK VEREMİYORUZ"

Ben burada sayın valimizin yanlış yönlendirildiğini ve bundan etkilendiğini düşünüyorum. Umarım hatasından döner ya da İdari Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alınırsa yapılır diye umuyorum çünkü Sinop için bu tür etkinlikler çok önemli. Cruise gemiler geliyor, turistleri alıyoruz. Herkes memnun ama turiste bir etkinlik veremiyoruz. Denizlerimiz son dönemlerde çok kirli. Onun dışında etkinlik sıkıntımız var. Aktif etkinlik yok. Dolayısıyla turist bir etkinlik arıyor. Denize girse deniz kirli, etkinliğe gitse etkinlik yok gibi oluyor. O yüzden bu tarz etkinliklere çok ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili şikayet varsa, sıkıntı varsa düzeltilir, iyileştirilir ve devam edilir."

"SİNOP VALİSİ EROL KARAÖMEROĞLU BU KARARDAN İNŞALLAH VAZGEÇER"

Festivalin düzenleneceği yerin sahibi Orhan Yalçın: "Yaklaşık 3 bin kişiyle başladığımız 2019 yılındaki Kuzeyfest, 2022 yılında yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Gençlerimiz nişanlarını, düğünlerini, işlerini bu festivale göre organize ediyorlar. Dolayısıyla Sinop'a büyük bir ekonomik katkı sağlayan bir festival. Biz bu festivalin yapılmasını destekliyoruz. Sayın valimiz bu yıl böyle bir karar almış. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu bu karardan inşallah vazgeçer."

Sinoplu vatandaş Emin Özmen: "İlimize yaklaşık 3 yıldan beri Türkiye'nin 4 bir yanından gelen insan kalabalığı var. Gençler var. Müzik herkese hitap eder. Müzik evrenseldir. Böyle güzelliklerin iptal edilmesi müzik işinde olduğum için beni her zaman üzmüştür."